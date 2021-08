Galilea Montijo revela que Laura Bozzo no aparece por ningún lado

Galilea Montijo, conductora del matutino "Hoy", reveló en la emisión de esta mañana que Laura Bozzo no aparece por ningún lado. El tema salió cuando dieron la noticia de lo que había ocurrido con la conductora peruana, a quien ayer, le dictaron prisión preventiva y vincularon a proceso por delito fiscal.

Cabe señalar que Bozzo y Montijo, entablaron una amistad tras la participación de la peruana en "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Tras dar la noticia, los conductores se mostraron impactados, Montijo comentó que por el momento no hay mucha información sobre Laura; sin embargo, hubo varios intentos por llamarla, pero no hubo respuesta alguna. "No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho de ella", comentó Galilea.

La declaración de Galilea generó especulaciones, pues según las autoridades existe un "riesgo de fuga", pues no tienen documentado el domicilio de Laura Bozzo. Hasta el momento se desconoce la situación y ubicación de la conductora peruana.

EL PROCESO LEGAL CONTRA LAURA BOZZO

Durante la tarde de ayer, el Juez a cargo de la audiencia, y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, para Laura Bozzo.

La conductora de origen peruano es acusada de cometer un delito fiscal que rebasa los 13 millones de pesos, pues Bozzo no logró acreditar ante la autoridad fiscal cuál era su domicilio.

Laura vendió de manera indebida un inmueble que estaba embargado por el SAT, mismo que garantiza el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos que tenía con la dependencia. Este delito es conocido como depositaria infiel, mismo que se castiga con una pena de tres hasta nueve años en prisión.

(Imelda Téllez)