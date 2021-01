Galilea Montijo revela si gana sueldo millonario en Televisa

La querida conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo habló sobre el reciente rumor donde aseguran que ella es una de las celebridades mejor pagadas en Televisa.

Durante una entrevista con varios periodistas de diferentes medios la presentadora del programa "Hoy" abordó el tema de cuánto gana en su televisora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ DENUNCIARON THALÍA Y LAURA ZAPATA EL MALTRATO QUE SUFRIÓ SU ABUELA

"Es muy peligroso", respondió la tapatía cuando le hablaron de las cifras altas que rondan respecto a ella. "Y no te lo digo porque ´Ay, qué miedo lo que digan´, no. Ojalá que fuera cierto".

Cabe señalar que Galilea Montijo fue comparada con Pati Chapoy:

"Pero, a ver, ¿mejor pagada de qué? O sea... depende contra quién lo digas, ¿no?", aseguró.

Galilea Montijo afirmó que, en todo caso, lo poco o mucho que gana ha sido por su constante esfuerzo y con ayuda de Televisa misma.

"Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Sin parar", confesó. "Yo lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia, a mi mamá... y de eso yo me siento muy orgullosa".

Sin embargo, cuando volvieron a cuestionarle sobre las cifras y las ganancias que recibe por su puesto como conductora de televisión, Galilea bromeó al respecto. "De eso a las cantidades que manejan... ¡Ay, mijo! ¡Ojalá! Yo no estaría aquí", respondió entre risas.

También señaló lo irresponsable que le parece que hablen sobre dinero con ella y que la relacionen con dicho tema. Al hablar de esto aprovechó para mencionar la insistencia que tiene por parte de diferentes personas que constantemente le dejan mensajes para pedirle dinero prestado.

"Es una gran irresponsabilidad porque hay gente que sí lo cree", señaló. "Tú no sabes la cantidad de mensajes que yo tengo de gente que me pide dinero prestado, ¡que a mí me encantaría tener! Pero no, no es de casa de empeño".

La tapatía no quiso decir nombres sobre quiénes la buscan por esto, pero hizo referencia sobre por qué insisten con ella o la consideran para préstamos de dinero: "Es gente que dice ´Ay, pues la Gali es re-buena onda. A lo mejor me presta´.Y a mí me encantaría me encantaría poder ayudar a cuánta gente lo necesita... pero hay veces que no se puede".

Igualmente, Montijo aprovechó para insistir sobre lo mucho que le gusta ayudar a los demás y cómo le encantaría usar su propio dinero y esfuerzo para diferentes causas.

"Si de ayudar nomás hace falta que voltees al ladito y hay mucha gente a la cual me gusta ayudar de alguna u otra manera, no necesariamente de dinero... pero hay gente que lo cree y es muy peligroso", repitió de nuevo respecto a los rumores sobre su sueldo millonario en Televisa.

De ahí que mencionara a los asilos y centros de apoyo a personas de la tercera edad donde la tapatía ha estado presente desde hace mucho. Habló sobre su sueño de comprar una casa en algún sitio donde pueda dar los cuidados necesarios para "los abuelitos".

"El sueño que yo tengo algún día es poder tener una casa (no un asilo). Una casa donde pudiera yo tratar aunque sea a 5 abuelitos como ellos se merecen, porque hay muchos abuelitos desprotegidos", comentó la también actriz.

Le pareció más importante hablar sobre estas causas y del cuidado que se le da a estas personas, ya que ella lleva un tiempo trabajando con una asociación dedicada a las mismas. "[En ella hay] gente sola, gente que no le ayudan ni siquiera familiares o que ya no tienen familiares. Es algo que yo nunca he entendido, ¿por qué se quedan solos?"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAS COMPLICACIONES, FERNANDA CASTILLO PODRÍA NO VOLVER A SER MADRE

"De igual modo, en dicha asociación la famosa trata con gente con enfermedades en etapa terminal: "Es gente que ya ni siquiera quieren atender... ni siquiera les quieren dar de comer. Por eso es que me gusta ayudarlos".

Para concluir, Galilea insistió sobre su sueño de abrir esa casa de cuidados para abuelitos: "Pero que sean cuidados como ellos se merecen, como ellos una vez nos cuidaron a nosotros".

(Azucena Uribe)