Galilea Montijo rompe el silencio tras revelarse su presunto amorío con un narco

Una nueva polémica envuelve a Galilea Montijo, la periodista Anabel Hernández vinculó amorosamente a la conductora del programa "Hoy" con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como "El Barbas", así lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante en un video para su canal de YouTube donde hable del libro "Emma y las otras señoras del narco"

El periodista de espectáculos informó que en el libro de Anabel Hernández además de revelar el presunto amorío de Galilea Montijo con el líder del cártel de los Beltrán Leyva, la estrella de Televisa lo abría ayudado cuando estuvo encarcelado.

GALILEA MONTIJO ROMPE EL SILENCIO PARA DEFENDERSE

A las afueras de las instalaciones de Televisa, Galilea Montijo platicó con los medios de comunicación quienes le preguntaron sobre su presunta relación con Arturo Beltrán Leyva, el tema que está escandalizando las redes sociales, la famosa conductora de la pantalla chica mexicana aseguró que le daba tristeza que la vincularan de esa forma, pues ella siempre ha sido una persona de trabajo.

Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores 'que dice, que dice'. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido, indicó Galilea Montijo.

Explicó que tomará acciones legales cuando el libro salga a la luz. Además de que resaltó que se tendrá que probar lo que se dice en éste.

"El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debría ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte.

Creo que se debe legislar porque no sólo afecta para la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más. En su momento si se toman acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales", comentó Galilea Montijo.

Harta de los fuertes rumores de los que ha sido víctima, Galilea Montijo se sinceró ante la prensa y aseguró que estas notas no sólo la afectan a ella sino a quienes están a su alrededor. Dejó en claro que ya está cansada de que siga saliendo cosas para desprestigiar su carrera sin que haya pruebas al respecto.

En el momento que salen estas notas sólo afectan a mí alrededor. Ustedes saben con cuántas personas uno se toma fotos todos los días, pero si la mujer dice, tiene que tener pruebas. Se habla a la ligera. No está padre. Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea, ya estuvo bueno.

GALILEA MONTIJO ROMPE EN LLANTO ANTE RUMORES

Galilea Montijo explicó entre lágrimas que las polémicas en las que se ve envuelta le afectarán a su hijo, aunque espera tener la sabiduría para explicarle que a lo que su mamá se dedica.

"Me molesta, me pone triste porque he sido una mujer de trabajo. Mi chiquillo es un niño muy fuerte, muy inteligente. En su momento, lo único que le pido a Dios es que mi chiquillo sea un niño muy inteligente, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica", expresó en pleno llanto.

(Aline Núñez)