Galilea Montijo rompe el silencio y revela que hay detrás de su matrimonio con Fernando Reina

La conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo reveló "su verdad" detrás del matrimonio que tiene desde hace más de ocho años con el político Fernando Reina y que ha causado reacciones divididas.

De acuerdo a Infobae, la revista "Hola" en su reciente edición publicó una entrevista con Galilea Montijo donde se sinceró además y habló de su vida familiar junto a su hijo Mateo.

"Galilea Montijo. Su verdad", se lee en la portada del más reciente número de la revista, en la que Galilea posó con un vestido color marfil.

Uno de los temas polémicos sin duda es su matrimonio con Fernando Reina pues desde hace unos meses se ha especulado una fuerte crisis.

"Mi esposo siempre me apoya en mis locuras, pero no le gustan las cámaras. Al principio me acompañaba pero veía que lo sufría", explicó sobre la razón por la que Reina no aparece en tantos eventos públicos junto a ella.

Galilea Montijo también detalló la buena relación con Fernando Reina: "No sé qué haría si no tuviera una pareja como Fer. Me apoya en todas mis locuras y sabe que si dejo de hacer lo que amo me volvería loca", expresó con orgullo.

Respecto de su hijo Mateo y cómo enfrenta su vida teniendo una madre famosa comentó: "Le pido a Dios que me dé la inteligencia y a Mateo la fuerza para reconocer la verdad".

Con sus más recientes declaraciones, Galilea volvió a dejar en claro que no tiene ningún problema con Fernando Reina, con quien se casó en Acapulco en agosto de 2011.

ASÍ SE ENTERÓ GALILEA MONTIJO QUE ESTABA EMBARAZADA ANTES DE CASARSE

En la sección "Mi Historia de Amor" del programa "Hoy" Galilea Montijo abrió su corazón y reveló cómo se enteró de su embarazo a un día de su boda con Fernando Reina en la ciudad de Acapulco.

En la plática, la tapatía relató que su actual esposo le ofreció comprar una prueba de embarazo, misma que dio positivo y que marcó el cumplimiento de su sueño de convertirse en mamá.

"Cuando me hago la prueba le digo a Fernando que dio positivo y en eso entró mi madre y era la persona más orgullosa cuando se enteró de la noticia", recordó Montijo.

Galilea narró que acudió a su ginecólogo de cabecera al regresar de la celebración su compromiso nupcial y comentó que el especialista le informó que ya tenía tres semanas de gestación.

"Mateo tendría que llegar tarde o temprano a mi vida. Yo pienso que los hijos saben el momento oportuno para llegar", aseveró la conductora.

Por último, Galilea dijo que a pesar de que estaba segura que sería una niña, al tiempo comprendió que la llegada de un varón fue porque "son más cercanos a la madre".

(Azucena Uribe)