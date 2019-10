Galilea Montijo saca las garras y defiende a Inés Gómez Mont de los ataques de su ex esposo

La querida conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo mostró su estrecha relación que tiene con Inés Gómez Mont, pues salió en su defensa ante su ex esposo.

De acuerdo a Infobae, durante la transmisión del programa "Hoy", Galilea Montijo habló del estado de salud de Inés Gómez Mont, a quien le retiraron hace unas semanas un tumor cerebral.

Recordemos que la propia Inés informó a través de su cuenta de Instagram de la cirugía a la que fue sometida y que estuvo a cargo del famoso médico Alfredo Quiñones-Hinojosa, conocido también como "Dr.Q".

Tras su cirugía Inés Gómez Mont reapareció en Instagram el domingo para compartir una fotografía junto a sus hijos y hablar de su recuperación.

Ya el lunes la publicación fue comentada en el programa "Hoy" y Galilea aprovechó para hablar de su comadre.

"Muchas gracias a todos los que han preguntado por ella, se va recuperando, ya está mejor. Está en total aislamiento, no he podido verla, va a estar así un ratito. Está tranquila con su familia, pero creo que ni el teléfono contesta", explicó.

En la misma emisión, Martha Figueroa hizo referencia a una conferencia de prensa a la que habría convocado Javier Díaz, el ex esposo de Inés Gómez Mont y con quien no quedó en buenos términos.

"Yo pensé que ya iba como más de salida, porque la semana pasada el ex marido como que citó a los medios, para una especie de rueda de prensa, donde dijo que iba a estar también Inés".

Entonces Galilea dijo molesta:

"Ya mi chavo. No respeta ni algo tan delicado como es una operación así. No pregunta por los hijos ni nada, Inés se entera de él a través de las entrevistas que él cobra. Que ya mejor se busque un nombre, porque también está de la fregada que te estén diciendo el ex marido para todo y además por su esposa"

En el mes de mayo Galilea Montijo había defendido a su amiga ante la disputa que tiene con Díaz por sus hijos.

Javier Díaz declaró a la revista TV Notas que la presentadora no la ha dejado convivir con sus pequeños en cuatro años.

Gómez Mont respondió a través de una publicación en Instagram en la que reveló conversaciones de WhatsApp y un audio para demostrar que es Díaz quien no ha querido convivir con los pequeños.

"Ya basta de mentiras...Aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho. Siempre lo digo, lo que se ve no se juzga, pero a veces hay que poner un alto a ciertas situaciones y más cuando sólo estas personas cobran por notas queriendo afectar mi imagen... No soy una mujer de escándalos pero ya basta de tanta basura", aseguró la presentadora.

Entonces Galilea también aprovechó su micrófono en "Hoy" para aplaudir la respuesta de Inés y defenderla de las acusaciones.

"Comadre, este aplauso es como si fuera de pie...Ella se ha callado por sus hijos. Lo tenía guardado y tiene muchísimas cosas más, ella sigue ´aguantando vara´ por los hijos", explicó.

Al referirse a Javier Díaz, Galilea expresó: "es un chavo que podría llevar una perfecta relación con sus hijos. Por qué victimizarte, por qué atacar a la mamá de tus hijos cuando lo más importante son esos bebés hermosos. La verdad siempre va a salir... y es triste porque hay cuatro niños preciosos que por supuesto extrañan a su papá. (Inés) es una excelente mamá, eso no se lo quita nadie".

