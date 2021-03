Galilea Montijo se "carcajea" del covid en bikini junto a la alberca

La conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo hace unos días informo que había dado nuevamente positivo a la covid-19, tras su anuncio se trasladó a su casa de Acapulco para pasar unos días, donde compartió algunas fotografías y videos que han sido fuertemente criticados.

Uno de los videos que ha causado más polémica es uno en donde aparece en una alberca en traje de baño u suelta "tremenda carcajada".

Recordemos que Galilea Montijo detalló que también su hijo Mateo también había dado positivo nuevamente al coronavirus, pero con síntomas más fuertes.

Y ante tal situación, Galilea Montijo se volvió a ausentar del programa de Televisa y se trasladó a Acapulco donde se recupera satisfactoriamente, pero tras colocar un video en Instagram donde luce sonriente, de inmediato le hacen todo tipo de comentarios sus seguidores.

"Alegre", "Cuál sufrir... excelente", "divinamente hermosa", "piernas hermosas" y "bella", son algunas de las manifestaciones de cariño que le hacen a la famosa conductora, a tan solo una hora de haber compartido en Instagram la citada imagen en la que luce espectacular.

Recordemos que en días pasados muchos internautas tacharon a Galilea de inconsciente, pues la vieron en varias reuniones donde no respetó la sana distancia, además confesó que su hijo tuvo fiebre toda la madrugada tras haberlo contagiado, mientras que su esposo Fernando está libre de contagio, por fortuna, y se aisló.

"Fíjate que el mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada un dolor de garganta espantoso, ahora no me dio dolor de cabeza, fiebre no me ha dado a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada, pues somos los únicos que salimos positivos", dijo Galilea Montijo para el programa "Hoy".

A Galilea le tomó por sorpresa enterarse que nuevamente había dado positivo en coronavirus, pues pensó que ya estaría mejor, y debido a eso se ausentó varios días de su programa, cosa que le pesa porque le encanta su trabajo, ya que se considera una mujer demasiado trabajadora y no le gusta faltar, pero primero está la salud.

"Que se cuide es importante y tiene las posibilidades económicas para hacer frente a la enfermedad ....", "por segunda vez!!! que bueno que lo cuente para que la gente crea realmente que hay re contagios. Que se recupere pronto", "Es obvio se la pasa en fiestas y viajes y todavía se enojan cuando los critican", le escribieron algunos fans en redes sociales.

Y tras la polémica generada respecto a este segundo contagio de Galilea, Andrea Legarreta salió en su defensa y dijo que a ella y al equipo de producción en Hoy les causó pena que la jalisciense se haya vuelto a contagiar, también citó que su chofer fue quien la contagió en esta ocasión.

Además, Legarreta citó también que así suelen ocurrir estas cosas y que no valía la pena seguir causando controversia buscando culpables donde no los hay. Los conductores de Hoy se sometieron nuevamente a pruebas para descartar que también hubiesen contraído coronavirus al covid-19 y dieron negativo.

(Azucena Uribe)