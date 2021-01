Galilea Montijo se enfrenta a Arath de la Torre por Paty Navidad

La conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo, recientemente tuvo un enfrentamiento con su nuevo compañero, Arath de la Torre, mientras hablaban del bloqueo a la cuanta de Twitter de Paty Navidad.

Cabe señalar que durante el ligero desacuerdo cada uno expuso su punto de vista sobre las opiniones y teorías que Patricia Navidad da en sus redes sociales.

Cómo se sabe, a la actriz Paty Navidad le fue cerrada su cuenta de Twitter después de unas polémicas declaraciones que compartió en esta, como que la covid-19 se cura "con té de guayaba", por lo que Galilea aseguró que se tomó la decisión acertada al cancelarle la red social.

"Mira, Negrito, ve lo que pasó la semana pasada con el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que cerraron para siempre la cuenta por una cuestión de desinformación", dijo Galilea.

Galilea Montijo indicó que ella pensaba que estaba bien que le cerraran la cuanta a la polémica actriz, pues detalló que para ella Navidad puede pensar lo que deseé y se respeta, pero el ir y ponerlo en una red social que se supone de creo para informar al público con rapidez y veracidad es punto y aparte, por lo que desaprobó la manera en la que dice que el coronavirus para ella no existe.

"Lo que pasa es que Twitter, (es) una plataforma que está tratando de llevar la información real y no desinformar a la gente. Una cosa es lo que tú creas, que eso es muy válido, a que tú estés diciendo a la gente... mal informando", señaló Montijo.

Ante esto de la Torre no tardó en opinar y hacerle saber a su compañera que él sentía que no fue correcto el que le cerraran su cuenta personal, pues para él lo que habían hecho era "una medida muy drástica, porque tampoco es tan grave", siendo el único de los conductores que no estaban de acuerdo con Montijo, pues Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley se mostraron a favor de ella.

Tras esto, la jalisciense nuevamente reiteró que ella consideraba la opción correcta debido a que "está muriendo mucha gente" debido al virus que en 2020 paralizó a todo el mundo, y que aparentemente lo hará nuevamente este 2021, tema que cortó Stanley al decir que "la situación está cañona".

(Azucena Uribe)