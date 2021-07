Galilea Montijo se queja de censura en "Hoy": "No me dejan decir lo que yo sé"

Galilea Montijo sufre censura en "Hoy": "No me dejan decir lo que yo sé" (FOTO TOMADA DE IG: @galileamontijo)

¿Problemas en el paraíso? Galilea Montijo se queja de censura en el programa "Hoy", la conductora estelar del matutino de Televisa expuso a la producción en plena transmisión en vivo, señaló que no la dejan hablar de ciertos temas: "no me dejan decir lo que yo sé".

Galilea Montijo es de las principales estrellas de Televisa y una de las conductoras estelares en el programa "Hoy" junto a Andrea Legarreta y Raúl "El Negro" Araiza. Aunque sea una de las grandes figura de la televisión mexicana, la televisora de San Ángel le pone límites y así lo dejó ver en la emisión de este jueves 29 de julio.

Como ya es costumbre, los conductores de "Hoy" arrancaron el programa mencionando los temas que comentarán en la emisión, Arath de la Torre brindó un breve resumen sobre lo ocurrido durante la madrugada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, destacando la actitud que tomó el equipo mexicano de softbol al tirar los uniformes.

En su intervención, el también protagonista de "Dr. Cándido Pérez" dijo que no daría grandes detalles ya que más tarde retomarían la información con los expertos de deportes invitados. En ese momento, Galilea Montijo tomó la palabra y fiel a su estilo señaló que ella podía dar la noticia al público ya que conocía el tema; sin embargo, detalló que no se le permitía hablar sobre deportes, algo que la tenía inconforme.

También las mujeres sabemos de deportes, confesó la conductora del programa Hoy frente a todos sus compañeros.

En un intento por seguir con el programa, Andrea Legarreta habló sobre los problemas mentales que han sufrido varios de los atletas. Nuevamente, Galilea Montijo recordó el caso de Michael Phelps, pero reiteró que no puede hablar de esos temas, pese a su conocimiento.

Los comentarios de Galilea Montijo provocaron las risas de sus otros compañeros, pues al parecer todo se trató de una broma ya que cada conductor tiene asignado los temas de los que hablarán y a Gali no le tocaba presentar esos temas.

(Aline Núñez)