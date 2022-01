¿Galilea Montijo se va de "Hoy"? Esta presentadora sería su reemplazo

Esta presentadora remplazaría a Galilea Montijo en "Hoy", recordemos que en los últimos meses, la conductora ha estado envuelta en varias polémicas, pero una de las que más se ha hablado es sobre su posible salida de Televisa, y ahora las especulaciones están más fuertes que nunca e incluso, ya tendrían el reemplazo de la tapatía.

Durante el año pasado, la Gali se ausentó en varias ocasiones del matutino, siendo ella una de las conductoras principales, y el que no apareciera en pantalla causo gran sorpresa, por lo que desde entonces se empezó a rumorar que Montijo dejaría la televisora y se iría a alguna cadena de Estados Unidos, no obstante, se justificó que ella no pudo estar presente por presuntos problemas de salud tras padecer covid-19.

Ahora la salida de Galilea Montijo de "Hoy" parece inminente, ya que se especula que la conductora está en la lista negra de Televisa por su imagen negativa que produce a la empresa, pues recientemente se le ha involucrado en el problema legal que está enfrentando su amiga Inés Gómez Mont, además de que en el polémico libro "Emma y las Otras Señoras del Narco", se le vincula con un famoso narcotraficante.

Ante esto, los rumores se acrecientan, pues Galilea no apareció en el especial de Año Nuevo y tampoco en la primera emisión del matutino en este 2022, pero una entrevista a una famosa conductora sería la clara prueba de que la tapatía ya tendría su reemplazo en "Hoy".

EL NOMBRE DE LA CONDUCTORA QUE VA A SUSTITUIR A GALILEA MONTIJO EN "HOY"

En una entrevista para la revista TVyNovelas, Carmen Muñoz confirmó su regreso a Televisa en el artículo titulado "Nuevamente en Casa", en el cual todavía no aclara si formará parte de "Hoy", pero en la que deja abierta la duda de si será el reemplazo de Galilea Montijo en el matutino de "Hoy".

Estamos platicando lo que viene para mí, pero sé que son cosas bonitas y estoy abierta para que así suceda, expresó Carmen.

Cabe recordar que desde su salida de TV Azteca, Muñoz ha sonado fuerte para formar parte del matutino estelar de Televisa, ya que en los últimos cinco años, ella se ha convertido en una de las conductoras más queridas en México, tras ser la cara principal de los programas "Enamorándonos" y "Al Extremo".

A Carmen Muñoz sí la quieren en "Hoy" porque quieren refrescar el formato. Esto es extraoficial: Carmen Muñoz entraría en el lugar de Galilea Montijo.

Es así como solo queda esperar lo que pasará con Galilea Montijo dentro de Televisa y si es que Carmen Muñoz finalmente se incorporará al famoso programa "Hoy". Y es que según según la periodista Angélica Palacios, será ella quien sustituya a Gali este 2022, tras más de diez años de pertenecer al programa.

GALILEA MONTIJO DICE NO CONOCER A CARMEN MUÑOZ

Ante los rumores de que Carmen Muñoz la sustituiría en "Hoy", Galilea Montijo declaró que ella no está en contra de que haya nuevas personas que se unan a la emisión matutina en la que trabaja. Sin embargo, tras ser cuestionada sobre si está conforme con que entre Carmen Muñoz, la tapatía aseguró que no la conoce.

"¿Carmen Muñoz? Te lo juro por Dios, cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico, porque van a decir que payasa que no ve a los de ´Venga´, no los veo porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho, cuando yo cambió no reconozco absolutamente a nadie", externó Galilea Montijo.

Explicó que ella no ubica a muchas personas que trabajan en TV Azteca ni a conductores de ´Venga la Alegría´: "No ubico absolutamente a nadie más que a quienes ya saben que son mis amigas, pero nosotros no tenemos ningún problema, si hay trabajo aquí y allá, ¡qué bueno!".

Asimismo, Montijo resaltó que hay varias formas de llegar a los programas, según ella, algunos lo hacen con la cabeza abajo y otras con la cabeza arriba.

Lo que pasa es que hay diferentes formas de llegar en la vida a lugares, hay lugares donde llegas con la cabeza arriba y otros donde llegas con la cabecita abajo, indicó Galilea Montijo.

Por otro lado, Galilea dijo que si se llegara a unir al programa "Hoy", ella le dará la bienvenida.

"Si ella entra al programa se les da la bienvenida, yo no estoy peleada con la vida ni con que les den trabajo a nadie", agregó.

GALILEA MONTIJO ACLARA SI SE VA DEL PROGRAMA "HOY"

Más tarde, en varias historias de Instagram, Galilea Montijo aclaró que no saldrá del programa Hoy como se había rumorado en las últimas semanas.

"Ahora, otra cosa, el chisme por el que entramos hoy. Se dice, se rumora que me voy del programa. No es cierto. Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana, los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?", explicó Galilea Montijo.

(Imelda Téllez)