Galilea Montijo y ex de su marido son las mejores amigas, así las captaron

Galilea Montijo y ex de su marido son la...

Hace unos días Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores de redes sociales pues compartió una foto familiar con la leyenda "tiempo en familia", pero lo que llamó la atención fue que en la instantánea también apareció la ex esposa de Fernando Reina, por lo que los comentarios no tardaron en llegar.

De acuerdo a Vanguardia, en las fotos en las que aparecen juntas, no se ven tan felices de estar juntas, pero hay quienes aseguran que se llevan de maravilla, tanto que comparten momentos juntos.

Cabe señalar que el fin pasado la conductora del programa "Hoy" y su familia asistieron al Abierto Mexicano de Tenis que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

Fue entonces que Galilea Montijo compartió una selfie a lado de Paola Carus y todos sus hijos dejando claro que cada día reafirma su amistad con quien fuera esposa de su marido.

Cabe señalar que hace unos años Gali reveló las razones por las cuales Paola y ella son mejores amigas, tirando todos los estigmas sobre las relaciones amorosas y el pasado de las exparejas: el amor por los hijos en común.

Entre los comentarios que le dejaron a Galilea Montijo muchos usuarios le escribieron que ojalá todos y todas tuviéramos la madurez para aceptar que las relaciones se terminan, que no tendríamos por qué enemistarnos con nuestras ex parejas y si hay niños de por medio no quitarles la oportunidad de convivir con sus hermanos.

(Azucena Uribe)