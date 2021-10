Galilea y Andrea pelean con Shanik Berman por defienden a Araceli Arámbula

El programa "Hoy" es uno de los más famosos de México, gracias a sus conductoras principales, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes en algunas ocasiones han sido fuertemente criticadas por sus comentarios, o por alguna pelea con alguno de sus invitados, como es el caso que recientemente se vivió en el foro de Televisa, con Shanik Berman.

"El Juego del Calamar"; Carla Avila habla de las críticas, "Dicen que no actuó"

Recordemos que este fin de semana Aracely Arámbula dio de que hablar después de que varios reporteros se acercaran a un choche en donde se encontraba junto con uno de sus hijos. Algunos periodistas acosaron a la actriz con tal de conseguir fotos del adolescente, por lo que alguien le abrió la puerta del auto, lo que generó molestia por parte de la actriz, fue por esto que Shanik Berman dio su opinó en el programa "Hoy".

Todo comenzó cuando en el programa hablaron de la postura de Arturo Carmona, ex pareja de Aracely Arámbula, donde la defendió tras la agresión que recibió por parte de varios reporteros en Los Ángeles, por lo que, al terminar la nota, Shanik Berman defendió a los periodistas.

"Yo entiendo que esta no es muy polémica porque los periodistas nos tenemos que meter hasta la cocina".

Tras las declaraciones de Shanik Berman, Galilea Montijo y Andrea Legarreta no dudaron en contradecir a la periodista.

"No, güera. No estamos de acuerdo contigo", le dijo Galilea Montijo.

La primera fue Andrea Legarreta donde tomó la palabra y mostró su molestia ante las palabras de Shanik Berman y a la actitud que tomaron los reporteros con Aracely Arámbula con tal de conseguir una foto del hijo de la famosa.

"No te pueden abrir la puerta, si tú vas con tus hijos y no quieres que los vean, has cuidado su privacidad, no. Te amo mi güera, pero no está bien ¡Qué fregones me salieron! Te abro la puerta para tomar a tus hijos. No", dijo Andrea Legarreta molesta.

CHRIS AYERS, LA VOZ DE FREEZER EN DRAGON BALL SUPER, MURIÓ A LOS 56 AÑOS

Galilea Montijo no dudo en apoyar la postura de Andrea Legarreta y pidió respeto de los reporteros hacia los famosos.

"El mismo respeto que ustedes se merecen, del otro lado también nos merecemos el mismo respeto y siempre hay una línea y con los hijos nos volvemos unas leonas", mencionó Galilea Montijo.

(Azucena Uribe)