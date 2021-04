Galilea y Andrea se habrían negado a entrevistar a Enrique Guzmán en "Hoy"

Desde el día lunes en el programa "Hoy" han pasado fragmentos de la entrevista que hizo Martha Figueroa y Raúl Araiza al cantante Enrique Guzmán pues desea limpiar su imagen tras las fuertes acusaciones que realizó su nieta, Frida Sofia en donde aseguro que su abuelo había abusado de ella cuando esta apenas tenía cinco años, pero al parecer en Televisa no lo recibieron como el esperaba.

Nueva información ha salido a la luz de la visita de Enrique Guzmán a Televisa, pues al parecer él quería que la entrevista la realizan Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pero supuestamente al final las conductoras del programa "Hoy" no quisieron hacerlo y rechazaron tajantemente el hablar con él frente a cámaras.

Recordemos que a lo largo de la semana han subido en las redes sociales del programa y en vivo, fragmentos de la entrevista que Martha Figueroa y Raúl Araiza le hicieron al padre de Alejandra Guzmán, en las cuales se muestra completamente devastado por la polémica que enfrenta con Frida Sofía.

Según El Borlote, Montijo y Legarreta le dijeron a su jefa, Andrea Rodríguez que no iban a hablar con el intérprete de Tú Cabeza en mi Hombro, pues consideraban que hacerlo iba a perjudicarlas y generar múltiples ataques en redes en su contra.

Presuntamente, ante el planteamiento de las polémicas conductoras, la productora pensó en Raúl y Martha, ya que no quería arriesgar a su sobrina, Andrea Escalona, a unos ataques, considerando que los consolidados periodistas "no tenían nada que perder".

"Las conductoras estrella de Hoy saben que no son moneditas de oro y que tienen muchos detractores, así que para qué mover las aguas si saben que saldrán majadas. Tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta gritaron "paso" cuando les pidieron que ellas entrevistaran al cantante Enrique Guzmán, quien se ha visto envuelto en la polémica recientemente", aseguró El Borlote.

De igual manera aseguran que el cantante pidió que a su llegada no estuviera nadie que no fuera el personal de seguridad, una maquillista privada y que no quería a nadie que no fuera el equipo necesario durante su charla con los conductores, saliendo de la empresa de la misma manera.

Cabe mencionar que dicha información permanece en calidad de especulación, pues ninguno de los involucrados ha dado declaraciones al respecto.

(Azucena Uribe)