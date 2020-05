Galilea y Gómez Mont hacen live para callar rumores de distanciamiento

El día de ayer el periodista Alex Kaffie reveló que había un supuesto distanciamiento entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont, pero las conductoras decidieron reaparecer juntas a través de un Instagram live para desmentir lo dicho.

"Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no son las amigas que eran. Sí, la mujer mejor pagada en Grupo Televisa y la conductora de programas como Ventaneando, Cuéntamelo YA y Familias Frente Al Fuego (cero exitoso por cierto) han pasado de comer del mismo plato a poner distancia una de la otra".

Según Alex Kaffie, no es que las presentadoras hayan roto por completo su relación, sino que ésta ya no es tan cercana como antes.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras los comentarios de Alex Kaffie ambas conductoras reaccionaron para dar su versión.

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont aseguraron que el distanciamiento se debe a la cuarentena a la que la mayoría del mundo está sometido, pues la conductora de "Hoy" está pasando el confinamiento en México, mientras que la de Azteca se encuentra en Estados Unidos.

"Oye comadre es que te digo que la gente no sabe, yo creo, porque dicen: ´son vecinas y no las hemos visto juntas´, la última vez que te vi fue cuando Inesita me metió al TikTok", dijo Galilea.

"Pero lo que la gente no sabe es cuantas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica hemos tomado", le contestó Inés.

Además, durante la conversación, Galilea recordó que el próximo 5 de junio será su cumpleaños y que juntas podrán celebrarlo a través de una fiesta virtual.

Las conductoras coincidieron que estos rumores surgieron a raíz de que desde hace algunas semanas ya no han compartido nada juntas en sus redes sociales, pero prometieron que en cuanto termine la cuarentena y todo regrese a la normalidad, lo volverán a hacer.

(Azucena Uribe)