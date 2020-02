Ganadores de los Oscar 2020: El director Bong Joon-ho, se coronó como el gran ganador de la noche con su cinta "Parásitos"

Como cada año los Premios Oscar se llevaron a cabo en el Dolbe Teatre de los Angeles, EU, y continuación te compartimos la lista completa de ganadores si te perdiste alguno o si necesitas verlo para ver si te ganaste la quiniela.

El primer Oscar en la categoría "Mejor Actor de Reparto" se lo lleva Brad Pitt, por su actuación de "Once Upon a Time in Hollywood".

Brad Pitt toda una vida dedicada al cine y hoy ha conseguido su primer y tan ansiado Oscar ????.

Sin duda es el rey de la noche

En la categoría de "Mejor Pelicula Animada" la estatuilla del Oscar 2020 es para "Toy Story 4".

"Hair Love" se lleva la estatuilla en la categoría de "Mejor Corto Animado".

El Oscar en la categoría de "Mejor guión original" es para Bong Joon-ho por la película "Parasites".

La película "Jojo Rabbit" se lleva la estatuilla en la categiría "Mejor Guion Adaptado".

En la categoría de "Mejor Cortometraje de Acción Real" se lo lleva "La ventana del destino" (The Neighbors´Window) de Marshall Curry.

En la categoría de "Diseño de Producción" el Oscar es para "Once Upon a Time in Hollywood", Barbara Ling y Nancy Haigh suben al escenario.

Jacqueline Durran se lleva el Oscar en la categoría de "Mejor Diseño de Vestuario" por la película "Mujercitas".

El Oscar en la categoria de "Mejor Documental" se lo lleva "American Factory". La productora de los Obama se hacen con un Oscar gracias a Netflix.

El Oscar en la categoría de "Mejor Corto Documental" se lo brindan a "Aprendiendo a patinar en una zona de guerra" (Learning To Skateboard in a Warzone) de Carol Dysinger y Elena Andreicheva.

Laura Dern se lleva el Oscar en la categoría de "Mejor Actriz de Reparto" por su participación en "Historia de un Matrimonio".

En la categoría de "Edición de Sonido" el Oscar es para "Ford V Ferrari", Donald Sylvester.

El premio en la categoría de "Mejor Mezcla de Sonido" se lo dan a "1917", Mark Taylor y Stuard Wilson.

Roger Deakins se lleva el Oscar en la categoría de "Mejor Fotografía" por su trabajo en "1971".

En la categoría de "Mejor Edición" se lo llevan Michael McCusker y Andrew Buckland por "Ford V Ferrari".

Mejor montaje lo ganó Michael McCusker y Andrew Buckland por ´Ford v Ferrari´

En la categoría de "Efectos Especiales", Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy por "1917".

Guillaume Rocheron, Greg Butler, and Dominic Tuohy accept the Oscar for Best Visual Effects for @1917.

La película "El Escandalo" se lleva la estatuilla de "Maquillaje y Peinado", reciben el Oscar: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker.

"Parasitos" se lleva el Oscar en la categoría de "Mejor Película Internacional".

"Joker" gana su primer Oscar en la categoría de "Mejor Banda Sonora" de Hildur Gudnadóttir.

Escalofriante, aterradora, melancólica.

Escalofriante, aterradora, melancólica.

Hildur Gudnadóttir me transmitió muchísimo con la música que compuso para Joker.

Elton John y Bernie Taupin se llevan el Oscar en la categoría de "Canción Original" que sonó en la película "Rocketman".

La leyenda Elton John tocando en vivo en los #TheOscars . Excelente película Rocketman?? , tal vez merecía más. ¡Disfruten!

El Oscar en la categoría de "Mejor Director" es para Bong Joon Ho por la película "Parasite".

La tan esperada estatuilla en la categoría de "Mejor Actor" se la llevo Joaquin Phoenix por su actuación en "Joker".

Joaquín dedicándole el premio a su hermano me destrozó, literal me hizo mierda.

Y la estatuilla en la categoría "Mejor Actriz" es para Renée Zellweger por su actuación en Judy.

"Estoy segura de que este momento es una extensión de la celebración de su legado que comenzó en nuestro set de cine"



"Estoy segura de que este momento es una extensión de la celebración de su legado que comenzó en nuestro set de cine"

Renée Zellweger dedica su #Oscars a mejor actriz a Judy Garland.

La tan anhelada estatuilla a "Mejor Película" en los Oscar 2020 se lo otorgan a la cinta "Parasite" de Bong Joon-ho.

(Azucena Uribe)