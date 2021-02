Ganan los fans de BTS, torre de BBVA de CDMX se iluminará por J-Hope

Luego de que los fans hicieran tendencia el hashtag #JHopeEnBBVA, la institución bancaria decidió que esta noche la Torre BBVA de la Ciudad de México se ilumine en honor al cumpleaños de J-Hope, integrante de BTS.

Hace poco más de 24 horas, los fanáticos mexicanos del grupo surcoreano BTS, solicitaron a través de Twitter que se proyectara algún edificio de la Ciudad de México algunas imágenes de la "boy band" más importante del momento, BTS, en honor a uno de sus integrantes.

En esta ocasión los seguidores de BTS se referían al coreógrafo, cantante y rapero J-Hope, quien cumple 27 años de edad el 18 de febrero, y en respuesta a ello, el grupo bancario BBVA lanzó la convocatoria de hacer "trending topic" en hashtag #JHopeEnBBVA.

Atención Army, sabemos que quieren que la #Torre BBVA se ilumine por el cumpleaños de J-Hope, ¿aceptan el reto de llenar Twitter con el hashtag #JHopeEnBBVA hasta hacerlo TT?, se escribió en Twitter.

La dinámica era que si se lograba la petición, se proyectaría algún video o imagen alusiva a "ARMY MX", siglas con las que se identifica a las superestrellas del K-Pop.

En muy pocas horas se hizo tendencia J-Hope en México y BBVA informó a través de su misma red social que esta noche se iluminaría una de las torres con más altitud del País: La Torre BBVA.

¡Estuvieron increíbles! Se hicieron sonar y la #TorreBBVA se iluminará por el cumpleaños de J-Hope.¡No se pierdan ni un segundo de nuestras redes sociales para ver este gran espectáculo el día de mañana!", anunció la institución bancaria.

Aunque el cumpleaños de J-Hop es hasta mañana en México, recordemos que en Surcorea, de donde el cantante es originario, en el horario que se ilumine la torre hoy, ya sería 18 de febrero en el continente asiático.

Según los datos publicados en la Red, la Torre BBVA es el tercer rascacielos más alto de la Ciudad de México con 235 metros.

Tiene reconocimientos internacionales como el de certificación LEED Platino en la categoría de "Building Design and Construction (BD+C)", que es uno de los estándares de construcción sostenible más exigentes del mundo.

El furor por BTS entre la comunidad latina ha sido tan grande, que también los fans de Colombia votaron para que una de las plazas más importante del País proyectara videos e imágenes del cantante y BTS.

De acuerdo al portal "Marca Claro", será en la Plaza Claro, un centro comercial de Colombia, donde se proyectarán las imágenes de la superestrella por motivo de su cumpleaños y dichas proyecciones serán durante el día.

Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope, es uno de los siete integrantes del grupo de K-Pop más importante del momento y son originarios de Corea del Sur.

Junto a sus compañeros Jin, Suga, RM, Jimin, V y Jungkook, J-Hope alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard con su más reciente producción discográfica titulada "Be", en donde vienen los exitosos temas "Dynamite" y "Life Goes On".

Hace pocos días se anunció que el próximo 23 de mayo, a las 21:00 horas, se estrenará mundialmente el "MTV Unplugged Presents: BTS", una edición especial de la ya conocida serie de conciertos, en el que se ofrecerá a los fanáticos un asiento en primera fila para versiones Unplugged de los mayores éxitos de BTS .

(Imelda Téllez)