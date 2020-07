Giovanni Medina manda mensaje de paz a Ninel y lo destrozan en redes

El ex de Ninel Conde, Giovanni Medina mando un claro y fuerte mensaje a la actriz luego de protagonizar una de las polémicas más grandes del país por la custodia de su hijo Emmanuel.

De acuerdo a Infobae, Giovanni Mediana fue entrevistado por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, para su programa Montse & Joe de Unicable, en donde explicó que ha sido víctima de ataques sólo por cumplir con sus derechos y obligaciones como padre.

Cabe señalar que el empresario, Giovanni Mediana habló largo y tendido sobre la batalla legal que sostiene con la madre de su hijo e incluso calificó la guerra de declaraciones como "un linchamiento mediático".

"Estamos viviendo un momento complicado como familia, en el que he encontrado un escenario que ni en la peor de mis pesadillas. Que por ser papá, por cumplir con mis obligaciones de crianza, porque principalmente es una obligación, entonces por cumplir con esto he sufrido una especie de linchamiento mediático por parte de una persona que quise mucho", dijo al inicio de su participación.

Las presentadoras del programa nocturno de Unicable recordaron la ocasión en la que Ninel se presentó en el mismo espacio y le pidieron lograr un acuerdo, a lo que Medina dijo que no tendrían que haber llegado a esta etapa de conflicto.

"Esto no tendría que haber sucedido, yo lo he venido repitiendo, no hay necesidad", se refirió al caso que ha trascendido desde hace cuatro meses.

Agregó que la relación entre él y su ex pareja se modificó a principios de este año y que incluso disfrutaron de un viaje "como una familia".

"A quién nos hubiera visto en el crucero dice ´happy family´, éramos literal el modelo de familia: papás, baby, todo perfecto. Cuando regresamos comenzaron muchos viajes, después se cortó ya de plano la comunicación, llegó el tema de la pandemia y cuando yo tuve comunicación por parte de su abogado de qué se iba a contratar un equipo legal para buscar la custodia de Emmanuel y yo ahí decidí darle certeza jurídica al bienestar de mi hijo, porque él y yo estamos demasiado apegados", recordó Medina ante la audiencia.

"A ella, es mi opinión y mi percepción, le ha sumado más hacer este show mediático que ver a su hijo. Porque ella ya iba a nuestra casa a verlo, de repente dejó de ir un domingo, el lunes se fue a Acapulco y el jueves me estaba golpeando en medios", recordó del incio de sus problemas legales.

También Giovanni Mediana mencionó que es uno de los grandes promotores de reunir a Emmanuel con su madre, por lo que está dispuesto a arreglar cualquier asunto con Ninel Conde.

"Vengo con un mensaje de paz, de reconciliación, de entendimiento y de pedir que no sigamos exponiendo a nuestro hijo a todo esto", dijo contundente.

En el programa se comprometió a acercarse a Ninel para lograr un acuerdo por el bienestar de su hijo: "Yo me arreglo hoy mismo, ese punto se resuelve fácil. Yo puedo ceder lo que tenga que ceder para llegar a un acuerdo".

"Hay que ser autocrítico y cuando te subes a una pelea hay que saber en qué fallaste... yo nada más te quiero decir Ninel que cuando tú nos dejabas semanas y regresabas, y te ibas a cenas, a compromisos o a bailar, o a lo que fuera; y estaba yo cuidando al niño todos esos años y todo ese tiempo, mi oración siempre fue que Dios me diera esa oportunidad que estabas desechando, que eso que tú no querías me lo diera una sola vez y ya me lo dio", se dirigió hacia la madre de su hijo.

"Sin embargo, yo no te voy a dejar como tú me lo hiciste, el hijo es de los dos y Emmanuel te puede ver, y vamos a arreglar esto hoy mismo, por mi parte esto se termina", concluyó.

Recordemos que la relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina siempre ha sido complicada. La pareja ha enfrentado al menos dos rupturas y cientos de peleas por la custodia del pequeño Emmanuel, quien nació en 2014.

Pero fue este año cuando los conflictos se recrudecieron y se destapó una álgida pugna por el cuidado del menor, que incluso ha involucrado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

(Azucena Uribe)