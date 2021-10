Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente a los 9 años por un maestro

La cantante Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente por su maestro de música cuando tenía 9 años, dicha declaración la hizo durante la transmisión de un programa en vivo.

La cubana-estadounidense habló por primera vez, de manera pública, sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch "Red Table Talk: The Estefans" transmitido este jueves bajo el título "Betrayed by Trusted Adults" (Traicionados por adultos de confianza).

93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo sé, porque yo fui una de ellas, confesó Estefan

Gloria contó que "él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí".

Para entonces, la cantante supo que estaba en una situación peligrosa, la cual no se lo podía contar a nadie. "Y cuando me rebelé y le dije ´esto no puede pasar, tú no puedes hacer esto´, él me dice ´tu padre está (sirviendo) en Vietnam, tu madre está sola, y yo la voy a matar si tú se lo dices", expresó Gloria Estefan al recordar lo que este hombre le había advertido.

En su confesión Gloria señala que ella sabía que este hombre estaba "loco" y que podía atentar contra su madre. "Yo traté de todas las maneras de salir de esa escuela. Inventaba que estaba enferma", explicó.

En esa época la cantante vivía en su casa con su madre, mientras que su padre estaba sirviendo militarmente en Vietnam y en uno de esos días en los que podían hablar con él por teléfono, Gloria le mencionó que las clases de guitarra "le gustaban", pero que "estaban un poco duros los estudios".

Debido a su corta edad y al miedo, no sabía cómo manejar la situación de cómo contarlo o no. "No, porque primeramente, de esas cosas no se hablaba en sus tiempos. Pero para entonces, a mí se me hizo un círculo grande en la cabeza por la caída del cabello debido a la ansiedad", explicó la cantante.

Así fue pasando el tiempo hasta que un día a las 3 de la madrugada, Gloria se levantó de su cama y corrió a la habitación de su madre porque "ya no podía ocultar más" lo que estaba viviendo y se lo contó.

Su madre al enterarse de la situación llamó a la policía y relataron lo sucedido, pero la policía les dijo que "no presenten cargos" porque luego el tener que declarar en un estrado terminaría siendo un mayor drama para la pequeña.

Porque iba a ser peor para mí... Y yo aún me siento horrible por eso, imaginando que podrían haber existido más víctimas.

Después de ese episodio, Gloria siguió su camino hacia la música, y cuando tuvo su primer éxito "Conga", el señalado volvió aparecer en su vida.

Inclusive, mucho más tarde en el tiempo, este depredador, cuando yo tuve mi primer gran éxito ´Conga´, escribió una carta al periódico criticando mi música, recordó.

En ese momento yo estaba tan furiosa que iba ha explotar contra todo, pero luego pensé (que) toda la atención de mi éxito se iba a tornar en atención hacia él. Y eso es lo que estos abusadores hacen, ellos te quitan tu propia energía.

Estefan dijo que estuvo esperando la oportunidad y el espacio adecuados para contar su historia.

"Ésta es una de las razones por las que dije que sí a ´(Red) Table (Talk)´", concluyó. "Queríamos crear este espacio para hablar de cosas importantes que, con suerte, marcarán una diferencia para todos los que están viendo".

(Imelda Téllez)