Gomita muestra su cambio físico tras quitarse los implantes de glúteos

"Me costó trabajo porque pensé: ´ya no voy a tener nalgas", reveló "Gomita", quien también confesó que sus implantes ya estaban tomando otra textura y color (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La presentadora Aracely Ordaz, conocida como "Gomita", mostró a sus millones de seguidores cómo fue su cambio físico tras quitarse los implantes de los glúteos.

Con un extenso video en su canal de YouTube, Ordaz explicó los motivos de su drástica decisión. Visiblemente emocionada dijo que fue difícil pero que fue lo mejor.

MATTHEW MCCONAUGHEY REVELÓ QUE FUE ABUSADO SEXUALMENTE POR UN HOMBRE

Estos ya tenía ganas de quitármelos porque para hacer ejercicio era muy incómodo, aparte que la textura que agarraron estos implantes es muy extraña y hasta cambiaron de color. Yo traía 325 gramos en cada nalga, reveló la ex payasita.

Durante el video, "Gomita" también confesó que su experiencia con los implantes ha sido muy dolorosa: "Me causaron molestia tanto al ponérmelos como al quitármelos . Los quité ya que cuando comenzó la pandemia, tomé la decisión de hacer ejercicio y me estaban molestando mucho. Me costó trabajo porque pensé ´ya no voy a tener nalgas'".

"LOS LOCOS ADDAMS" REGRESARÁN A LA TV BAJO LA DIRECCIÓN DE TIM BURTON

¿ADICCIÓN POR LAS CIRUGÍAS?

Aracely mantuvo todo el procedimiento en secreto, pero decidió sincerarse porque en las redes sociales continuaba recibiendo mensajes contra su figura.

Además de los retoques con el bisturí, "Gomita" tiene una rutina de ejercicio que le ayuda a mantenerse en forma.

Debido a sus constantes "arreglitos", Aracely Ordaz, "Gomita"; es considerada una adicta a las cirugía estéticas. A sus 26 años de edad ya tiene más de seis cirugías.

SOFÍA CASTRO LEVANTA SOSPECHAS, ¿SE HIZO UNA CIRUGÍA ESTÉTICA?

(Imelda Téllez)