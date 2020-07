"Gomita" reflexiona y reconoce que la belleza no viene del exterior

Hola, mi querido seguidor, el día de hoy te muestro este video como todos los demás que he subido en mi canal con una sola finalidad. Número uno: que te reflejes en mí, que me utilices como espejo, no deseo que quieras ser como yo, no soy un ejemplo a seguir, pero tal vez refleja en ti eso que tanto odias de mí y tú no lo has querido cambiar porque no aceptas que lo que te choca te checa.