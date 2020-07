Guardaespaldas revela que Johnny Depp fue abusado por Amber Heard

Continua el incansable pleito legal entre Johnny Depp y Amber Heard, el jefe de seguridad del actor salió a desmentir las acusaciones de violencia contra el protagonista de "Piratas del Caribe". El guardaespaldas Sean Bett, asegura que en realidad el actor fue abusado por Amber Heard durante su matrimonio.

De acuerdo con Clarín, las declaraciones a favor del protagonista de "Piratas del Caribe", donde también han participado sus ex parejas, Winona Ryder y Vanesa Paradis, se presentaron para defender a Johnny Depp de un tabloide británico que lo acusa de agredir a Amber Heard. Las famosas dijeron que no podrían conciliar las denuncias de violencia que impuso Heard contra su ex esposo, pues lo recuerdan como un hombre amable y amoroso.

Johnny Depp demandó a News Group Newspapers, editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 en el que se refirieron a él como un "marido golpeador", y negó rotundamente que haya abusado de Heard.

Durante el curso de la relación del señor Depp y la señora Heard, la señora Heard fue abusiva verbal y físicamente hacia el señor Depp, dijo Sean Bett, jefe de seguridad de Johnny Depp

En muchas ocasiones, fui testigo de cómo le gritaba al señor Depp. Asimismo, el señor Depp me dijo múltiples veces que la señora Heard había abusado físicamente de él, declaró el guardaespaldas.

Sean Bett es un ex agente de policía de Los Ángeles que ha trabajado para Depp durante una década, dijo que con en varias ocasiones tuvo que sacar al protagonista de "El joven manos de tijera" de desastrosas situaciones cuando Heard tenía un "humor abusivo".

La señora Heard a menudo se comportaba de esta manera cuando bebía. Aprendí rápidamente a reconocer las señales para poder salir de la situación antes de que empeorara, dijo.

EL PERIÓDICO THE SUN SEÑALÓ A JOHNNY DEPP DE VIOLENTO



La defensa del periódico que está demandando el actor por difamación, se basa en 14 incidentes de violencias que denunció Amber Heard por parte de Johnny Depp entre los años 2013 y 2016, mismos que se tuvieron lugar en su isla privada en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un avión privado. Él las niega todas y alega que Heard era la agresora en la relación, que comparó con "una escena del crimen a punto de ocurrir".

El guardaespaldas fue interrogado por la abogada de The Sun, Sasha Wass, quien cuestionó su declaración de que nunca vio a Heard con moretones o marcas en el rostro o el cuerpo, pero sí a Depp con lesiones infligidas por su esposa.

Hubo una disputa sobre la fecha de una foto tomada por Bett del actor con el rostro magullado, y Wass sugirió que Bett estaba mintiendo para proteger a su jefe.

Puede llamarme un mentiroso cien veces. No soy un mentiroso. Estoy diciendo la verdad, dijo Bett.

EX PAREJAS DE JOHNNY DEPP LO DEFIENDEN

Vanessa Paradis y Winona Ryder estaban dispuestas a declarar a favor de Depp y presentar evidencias en persona para demostrar que el actor no es un hombre violento, pero el abogado del Johnny ya no lo consideró necesario "aunque hubiera sido un placer tenerlas aquí".

En shock, confundida y molesta, dijo Winona Ryder cuando se enteró de las acusaciones contra Depp. Él nunca, nunca fue violento conmigo... No quiero llamar a nadie mentiroso, pero de mi experiencia con Johnny, me resulta imposible creer que alegatos tan horribles sean verdad.

En tanto, Paradis dijo en su declaración que ella siempre conoció a Depp como "una persona y un padre amable, atento, generoso y no violento". Y señaló que las denuncias de abuso de Heard no eran "para nada como el verdadero Johnny que conozco".

La declaración que más ha llamado la atención durante el proceso es que, según el propio Depp, Heard, de 34 años, o "posiblemente alguna de sus amigas" defecó en la cama de ambos; en su momento, ella lo consideró como "solo una broma inofensiva", pero, para el histrión protagonista de Piratas del Caribe, fue la gota que derramó el vaso.

De hecho, Depp califica a su expareja como "una sociópata calculadora y narcisista" que se casó con él para avanzar en su carrera.

Ahora estoy convencido de que entró en mi vida para quitarme todo lo que tenía de valor y destruir lo restante, dijo Depp.

