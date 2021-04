Guillermo del Toro ganó demanda por supuesto plagio de "La Forma del Agua"

Guillermo del Toro ganó la demanda por derechos de autor de la película "La Forma del Agua", de acuerdo con la revista The Hollywood Reporter.

A través de un comunicado Searchlight Pictures, compañía detrás de "The Shape of Water", explicó que David Zindel, hijo de Paul Zindel, autor de "Let Me Hear You Whisper", reconoció que el cineasta Guillermo del Toro es el verdadero creador de "La forma del agua".

David Zindel, el hijo de Paul Zindel, autor de 'Let Me Hear You Whisper', reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones del plagio son infundadas. Reconoce a Guillermo del Toro como el verdadero creador de 'La forma del agua'. Cualquier similitud entre las dos obras es una coincidencia.

La demanda en contra de Guillermo del Toro fue dada a conocer en febrero de 2018, días antes, de la ceremonia de los Premios Oscar, donde "La Forma del Agua" ganó 4 estatuillas.

No solo la familia de David Zindel acusó de plagio a Guillermo del Toro, también se ha especulado que copió el baile de la película "Delicatessen", y una similitud en el cortometraje "The Space Between Us".

