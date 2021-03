Guillermo Pous, abogado de Juan Gabriel, duda que Cepillín esté muerto

Hace dos días murió el "payasito de la tele", Cepillín y ya comenzaron a generar algunas teorías de conspiración de un posible montaje e incluso han asegurado que aún está vivo.

Estas fueron las declaraciones del abogado de la familia Juan Gabriel, quien encendió la polémica.

Guillermo Pous dudó sobre la veracidad de la muerte de Cepillín y provocó el enojo del hijo mayor del "payasito de la tele", quien lo llamó "estúpido" y catalogó como "una actuación" todo lo que se vivió durante el sepelio del "Divo de Juárez".

El deceso de Cepillín se confirmó la mañana del pasado lunes y la noticia entristeció a la farándula mexicana, pero fue el famoso defensor de artistas como Aida Cuevas, Vicente Fernández Jr. y la familia de Juan Gabriel el que puso en tela de juicio todo lo referente a los problemas de salud y funeral del artista infantil.

Y es que hay que recordar que, por años, "el payasito de la tele" se empeñó en afirmar que Juan Gabriel fingió su muerte, por lo que el abogado no tardó en arremeter en su contra.

Al parecer Guillermo Pous fue cuestionado sobre las últimas noticias en torno a Cepillín, ya que por mucho tiempo se enfrentaron por un tema específico: la muerte de Juan Gabriel. Ante esta situación, el abogado no temió lanzar unas crudas afirmaciones sobre los recientes acontecimientos, aunque quiso empatizar con la familia de su adversario.

"Con la misma ironía con la que me hacía referencia y era señalado burlescamente, pues me es sencillo y además citándolo, a mí no me consta que el señor González haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción; posiblemente esté escondido", declaró a un medio de comunicación.

Ante el comentario sarcástico, atinó a precisar: "A pesar de eso, Cepillín seguirá vivo seguramente en la vida de muchos".

Añadió que entiende el dolor que embarga a la familia del "payasito de la tele" ya que él mismo es sobreviviente de cáncer, pero no quiso desaprovechar la oportunidad de reaccionar de manera irónica ante la muerte del artista infantil tal como éste lo hizo en múltiples ocasión sobre el funeral y deceso de Juan Gabriel.

El hijo del dentista de profesión no tardó en responder de manera fuerte a lo dicho por Guillermo Pous. "Lo veo como un estúpido, eso es todo", dijo ante las cámaras del programa de Telemundo, Suelta la Sopa.

"Nosotros no tuvimos la necesidad de meter dos camionetas y tres... nosotros tuvimos un contacto directo con la prensa y se vio que fue totalmente que fue una actuación lo que hicieron ellos. No hay manera de que un día para otro cremes a un fallecido", abundó sobre la manera en la que se desarrolló el último adiós al "Divo de Juárez".

Ricardo González Jr., hijo del "payasito de la tele", dijo que el funeral de su padre sería a puerta abierta para no levantar especulaciones sobre su muerte: "Mi papá es de toda la gente. Nosotros nos debemos al público y el público nos ha dado su corazón por muchos años. Los siento a todos como familia".

En la misma conversación con los periodistas, entre los que estuvieron Edén Dorantes, destacó que su papá no tendría el rostro pintado.

La salud del "payasito de la tele" se deterioró de manera drástica en tan sólo unos días. Fue hace semana cuando fue internado de emergencia y sometido a una larga cirugía en la que le colocaron ocho tornillos y dos varillas en la columna.

Tras la aparatosa operación, presentó neumonía y deficiencia cardiaca por lo que fue reingresado de emergencia al Corporativo Hospital Satélite en la tarde del domingo. Horas después se supo que en la columna de Cepillín se detectó tejido canceroso.

