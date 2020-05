Guitarrista de "Queen", Brian May sufrió un ataque al corazón

El susto de salud de May se produjo poco después de que Queen lanzara su nueva versión de "We Are The Champions" (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El guitarrista, compositor, vocalista, y en ocasiones tecladista de la agrupación "Queen", Brian May rompió el silencio y reveló que estuvo a punto de morir.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Brian May detalló que tuco un ataque al corazón y le descubrieran 3 arterias bloqueadas que lo dejaron "al borde de la muerte".

Mediante su cuenta de Instagram Brian May de 72 años contó que una semana después de ser enviado a su casa tras sufrir una lesión mientras hacía jardinería, todavía seguía sintiéndose muy mal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERRENO DE MIL HECTÁREAS DE PEPE AGUILAR ES CONSUMIDO POR INCENDIO

Por lo que lo volvieron a internar en el hospital y a través de una resonancia magnética es que los médicos descubrieron un nervio ciático severamente comprimido.

Brian May narró que experimentó 40 minutos de dolor en el pecho y opresión, que resultó ser un ataque al corazón, así como la sorpresa que sintió después del descubrimiento de las arterias bloqueadas, pues se considera un hombre saludable.

No obstante, con su experiencia, el británico ha instado a las personas mayores de 60 años a hacerse un angiograma: "todos tenemos que checarnos conforme pasan los años; lo que parecía ser un corazón sano puede no serlo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANGÉLICA RIVERA REGRESA A LAS REDES SOCIALES CON FOTO DE CUARENTENA

Afortunadamente May pudo superar la adversidad y hoy se encuentra recuperándose, por lo que expresó su gratitud a los médicos y fisioterapeuta que lo atendieron:

"Estoy increíblemente agradecido de que ahora tengo una vida que llevar de nuevo. En realidad estuve muy cerca de la muerte".

El susto de salud de May se produjo poco después de que Queen lanzara su nueva versión de We Are The Champions con la finalidad de recaudar fondos para la investigación que la OMS hace de la COVID-19.

El sencillo se llama You Are The Champions y es un homenaje al personal médico.

(Azucena Uribe)