Gustavo Adolfo explota contra Galilea Montijo, la llama “majadera”

Desde hace unos días la polémica rodea al supuesto hijo de José José y las personas que hablan de este tema, al grado de que ahora enfrentó a Gustavo Adolfo Infante y Galilea Montijo.

De acuerdo a Grupo Fórmula, hace unos días Anel Noreña, ex esposa de José José acudió al programa “Hoy”, donde dio a conocer que demandará a Alejandra Ávalos por daño moral y Shanik Berman intervino.

Shanik Berman comentó que Alejandra Ávalos no había dicho nada que no fuera cierto y que “era verdad que su hijo José Joel no cantaba”, hecho que ofendió e incomodó a Anel Noreña.

Pero fue Galilea Montijo durante la sección de “Las calientitas del espectáculo” quien le recordó a Shanik Berman el incidente de una forma pasivo-agresiva que hizo que a la periodista se le cortara la voz.

Tras este reclamo de Galilea Montijo a Shanik Berman, pero al respecto, Gustavo Adolfo Infante decidió emitir su opinión y reveló su percepción al respecto de la forma en la que actuó “Gali”.

Esto fue lo que dijo el periodista de De Primera Mano sobre Galilea Montijo

“No soy abogado de nadie, pero que majadera y agresiva es @GalileaMontijo con @shanikberman. Se nota la mala onda en la pantalla”, compartió el periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Esto después de que Montijo hostigó a Berman y le lanzó algunas frases en un tono cínico al respecto del comentario que Shanik emitió sobre José Joel.

Incluso la periodista de espectáculos dijo con la voz entrecortada que se disculparía con Noreña porque la quiere mucho y son buenas amigas.

Esta fue la disculpa de Shanik Berman

En el programa “HOY”, durante el seguimiento a la demanda por parte de Anel hacia Ávalos, Shanik aprovechó para ofrecerle una disculpa a la familia Sosa Noreña.

“Te quiero pedir una disculpa, te lo suplico que me perdones. Te ofendí a ti y ofendía tu hijo, ¿me puedes disculpar?”, expresó.

Por su parte, la madre de José Joel y Marysol Sosa aceptó la disculpa de la periodista.

(Azucena Uribe)