Gustavo Adolfo Infante asegura que Bárbara de Regil llegó drogada a una sesión fotográfica, la revelación del periodista de espectáculos surgió cuando abordaron el tema por el que la actriz fue apodada en redes sociales como "Lady Cabezazos" tras darle un cabezazo a su mamá, según De Regil porque así se llevan; sin embargo recibió innumerables críticas.

Ante esto, Bárbara decidió hablar este lunes al respecto y la entrevista fue retomada por el programa "Sale el sol". Los conductores analizaron lo dicho por la actriz, quien les reclamó por sus comentarios previos y fue cuando Infante contó que a él no le dijo nada, pues no se hablan debido a una situación muy desafortunada.

A mí no (me reclamó), porque desde que llegó drogada a una sesión de fotos mía, o sea, llegó drogada a una sesión de fotos... Yo dirigía la revista TV, del proyecto Excélsior, entonces la invitamos a hacer una sesión de fotos y llegó hasta el copete, drogada y demás, reveló el conductor.

Luego, Gustavo Adolfo detalló que "la sesión de fotos se canceló y yo me enojé mucho con ella, y desde entonces no nos hablamos. Ahora que la señora es "Lady Cabezazos" la critiqué un poco, pero a mí no me habla, mejor así".

A mí sí me escribió diciendo: 'Qué lamentable estar criticando a la gente todo el tiempo'.... La verdad es que no, amo mi trabajo, me encanta lo que hago, hablamos bien de muchas personas, pero en tu caso perdón que no comparta cómo te llevas con tu mamá, ni yo ni mucha gente, señaló Joanna Vega-Biestro.

Después de volverse viral por darle un cabezazo a su mamá, #BárbaraDeRegil hace frente a las críticas y asegura el contenido de sus redes sociales es ayudar.#PájarosEnElAlambre?? en #SaleElSol??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/piyVolQfmc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 24, 2021

Por otro lado Ana María Alvarado agregó: "Sí tuvo tiempo para reclamar, pero cuando uno habla bien de ella no tiene tiempo de dar las gracias. (...) Demeritando a los programas de espectáculos: de que tú hablas porque eres mala persona, que hablas lo que tienes adentro, pero como ella es tan buena, siempre habla bien de los demás... De flojera".

(Imelda Téllez)