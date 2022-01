Gustavo Adolfo Infante dio positivo a la covid-19: "Se siente de la fregada"

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que dio positivo a la covid-19 luego de unas vacaciones en Cancún.

Gustavo Adolfo ocupó su canal de YouTube para compartir un video donde el conductor del programa "De Primera Mano" dio todos los detalles de cómo se enteró de la noticia y donde sucedió todo.

"La realidad es que di positivo a covid-19 y se siente de la fregada. No (sólo) yo, sino 20 personas que viajamos juntos dimos positivo al maldito bicho este. Se siente como si el Canelo Álvarez te hubiera dado una madriz* de aquellas", relató.

En este sentido, Infante puntualizó que se venía de un viaje de Cancún cuando comenzó a experimentar algunos síntomas como: escalofríos por todo el cuerpo, dolor de garganta y una gripa fuerte.

"Me acosté, el jueves fui a cortarme el cabello que ya lo traía un poco largo y todo lo que se hace para regresar a trabajar al cien por ciento y me dan escalofríos. Me tomé la temperatura y 37.2, dije: ´no, yo tengo Covid´", añadió.

Asimismo, destacó que tenía una comida con el también periodista Gil Barrera en Polanco, pero primero decidió pasar por una prueba de covid.

"Me paro, me hago el examen y al minuto: ´saliste positivo´ entonces ya no fui a la comida, les hablé a los del viaje. Éramos 23 y 20 salimos contagiados", dijo.

El presentador remarcó que primero fue a Denver, Estados Unidos y posteriormente a Cancún, pero fue en dicho sitio turístico donde había mucha gente y por ende, Infante, supuso que en ese lugar fue donde ocurrió el contagio.

A pesar de la difícil situación Gustavo Adolfo recordó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que no hay muchas hospitalizaciones debido a que la población ya está inmunizada.

"Ya tenía yo las dos vacunas Pfizer, mi esposa, mi hija, mi hijo también. Pero mi mamá tenía las dos y el refuerzo y así les dio. Es decir que esto está bien cañón", expresó.

Infante destacó que continuará participando en sus programas de entretenimiento, pero vía remota para evitar cualquier contagio a las personas que trabajan con él: "me seguiré haciendo exámenes porque quiero regresar a trabajar lo más pronto posible, pero estaré enlazado [...] así que de mí no se libran".

Cabe señalar que durante la tarde del viernes 7 de enero, la Dra. Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina, señaló en conferencia de prensa que la variante Omicrón es más transmisible, pero no es más grave que las otras.

"Es una variante que sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que, afortunadamente, no es más virulenta; su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común", señaló.

La funcionaria puntualizó que la sintomatología que se ha presentado en los pacientes es escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza y puede haber cuerpo cortado.

En este sentido, mencionó que lo principal es que las personas con síntomas monitoreen que su oxigenación no sea menor de 90 y que su temperatura no supere los 38 grados; de lo contrario, no es necesario que acudan a realizarse una prueba y así romper las cadenas de contagio.

(Azucena Uribe)