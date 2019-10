Gustavo Adolfo Infante revela que el homenaje a José José en Miami fue un engaño, el ataúd estaba vacío

Además, se reveló que "una vez que el féretro esté en el avión con destino a la CDMX no será abierto nunca más" (FOTO ESPECIAL)

Hace dos días se llevó a cabo el homenaje a José José en Miami y hace unas horas el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que el cuerpo del "Príncipe de la Canción" nunca estuvo en el féretro.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el periodista Gustavo Adolfo Infante detalló que el cuerpo de José José siempre estuvo en la morgue.

"El homenaje de ayer en Miami Dade en el teatro, no iba el cuerpo de José José, iba el féretro solo, gente que lo cargó comentó que estaba muy delgadito, esto no pesa, es que no está José José".

Gustavo Adolfo Infante también aseguro que "No estuvo en el homenaje continuaba en el congelador de la morgue porque había una orden de incineración, fue todo un engaño a Estados Unidos y a México y a todos los seguidores de José José porque nunca lo sacaron de la morgue".

Nunca más se volverá a abrir el féretro de José José, indicó.

Ayer se reveló el acuerdo que Sara, Marysol y José Joel firmaron un acuerdo en donde presuntamente se comprometieron a cumplir una serie de polémicas peticiones, como que "una vez que el féretro esté en el avión con destino a la CDMX no será abierto nunca más".

"No puede ser la maldad y la perversidad de Sara Sosa y, obviamente, auspiciada y aconsejada por su mamá, Sara Salazar, expresó Gustavo Adolfo Infante a Infobae.

Recordemos que desde que se dio a conocer la muerte de José José, Sarita fue señalada como la gran villana de la historia, primero por haberse llevado hace un año y medio a Miami a su padre, cuando estaba muy enfermo.

Después se le cuestionó el hecho de que lo mantuviera alejado de su familia y amigos y, finalmente, cuando ocurrió la muerte, Sarita no dijo a sus hermanos, Marysol y José Joel, en dónde se encontraban los restos de su padre.

Fue hasta que las autoridades mexicanas intervinieron que los hermanos se reunieron y llegaron a un acuerdo, que después Sarita y Sara Salazar rompieron, pues habían quedado en que el cantante sería despedido en ceremonias de cuerpo presente en Miami y México, pero Sarita reveló en una entrevista que sólo la mitad de las cenizas de José José viajaría a la capital mexicana.

"Va a haber un homenaje muy grande allá en Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe, él va a ir, pero va a ir la mitad de él", explicó la joven.

