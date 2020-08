Gustavo Adolfo Infante reveló que David Zepeda casi lo agarra a golpes

Recientemente el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante reveló que el actor David Zepeda casi lo agarra a golpes en un cantabar y que incluso tuvo que intervenir el Coque Muñiz para separarlos.

De acuerdo a Grupo Fórmula, en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Gustavo Adolfo Infante recordó la ocasión en que el actor David Zepeda casi lo agarra a golpes.

Gustavo Adolfo Infante narró que todo comenzó cuando el periodista de espectáculos criticó que el actor de telenovelas no canta, y es que por años, Zepeda también ha picado piedra en el mundo de la música.

"Ahí estaba el Coque Muñiz, Telma, saludé, y me dice David Zepeda, ´ya párale cabr*n , me volteo y digo, ¿era a mí? y me dice, ´ya estuvo bien que estés hablando mal de mi´, entonces Coque lo que hizo fue que nos metió al baño y ya ahí liberó las cosas, pero estuvo a punto de madrearm* y ese sí me madr*a eh...".

Mara, apenada, le dijo que no tenía idea del conflicto que existía entre ambos, y por eso los invitó a su cumpleaños.

"Y yo sin saber, Gustavo, qué pena", a lo que el periodista le dijo que no había problema, pues terminó pasándola muy bien en aquella ocasión.

(Azucena Uribe)