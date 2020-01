Gwyneth Paltrow lanza una peculiar vela con olor a su vagina

Gwyneth Paltrow lanzó un "peculiar" producto, debido a su éxito se agotó rápidamente, se trata de una vela cuya fragancia floral huele como su vagina. Si estas interesado en adquirir la curiosa vela pronto podrás comprarla en su página web.

De acuerdo con Vanguardia, la vela tiene un costo de 75 dólares (aproximadamente mil quinientos pesos) La actriz Gwyneth Paltrow lanzó una vela aromática llamada "This Smell Like My Vagina" (Esto huele como mi vagina) la cual se agotó en cuestión de horas en su página Goop.

Según la página, los clientes podrán incluir su nombre en la lista de espera y serán notificados cuando el producto ya esté disponible.

La polémica vela tiene "un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado". Está hecha con geranio, bergamota cítrica y cedro, yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de Abelmosco que nos hace pensar en fantasía, seducción y un calor sofisticado.

Se comentó que dicho aroma estaba destinado a ser un perfume, para lo cual la actriz trabajaba con el perfumista Douglas Little, cuando se dio cuenta que aquel aroma le recordaba a su vagina, por lo que terminó convirtiéndose en una vela, que se agotó en poco tiempo.

(Ann Ventura)