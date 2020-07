Harta de críticas y amenazas, Paty Navidad se lanza contra haters

La actriz Paty Navidad sigue dando de qué hablar luego de sus polémicas declaraciones contra el coronavirus, por lo que en redes sociales un medico hizo un llamado al movimiento que pide bloquear sus cuentas de Twitter e Instagram respondiendo a doctor que inició todo.

De acuerdo a Tribuna, Paty Navidad se ha hecho muy popular en tiempos recientes, pues desde la llegada de la contingencia por covid-19 no ha parado de dar su punto de vista, el cual dista mucho de las versiones oficiales del Gobierno y ha generado polémica por parte de sus fans.

Cabe señalar que existen muchas personas que la apoya, que piensan igual que ella, pero recientemente se ha hecho de las críticas y malos comentarios de médicos e internautas que no congenian con su manera de pensar.

Ante esta situación, Paty Navidad decidió confrontarlo de manera directa, por lo que grabó un video reclamando a los usuarios sobre su malestar contra ella, expresando que está en su derecho de expresarse libremente.

"No comprendo, porque tanta molestia en mis opiniones, que no coinciden con la versión oficial, pues no, no coinciden, pero yo soy responsable de lo que publico en mis redes sociales y tengo derechos, el artículo 19 de nuestra Constitución Mexicana me protege, me ampara, todos tenemos es derecho de expresarnos", dijo la celebridad.

Entre muchas de las cosas que mencionó Paty Navidad, la actriz y cantante aseguró que cada quien debe hacerse responsable y que todo lo que se ha estado viviendo es parte de un plan de nuevo orden mundial, que llegará con dictadura.

