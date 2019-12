Harvey Weinstein asegura que más allá de la polémica, debe ser recordado por ayudar profesionalmente a las mujeres

El ex productor Harvey Weinstein enfrenta un juicio por violación y agresiones sexuales, el cual está programado para enero de 2020 (FOTO TOMADA DE WEB)

Harvey Weinstein pretende reivindicarse, en una entrevista otorgada para The New York Post, aseguró que debe ser recordado por "apoyar" profesionalmente a las mujeres en lugar de la cantidad de acusaciones que enfrenta por acoso sexual.

De acuerdo con Excelsior, en la entrevista que el productor otorgó a dicho medio, luego de una cirugía de columna a la que se sometió, expresó que su legado se desmoronó, de la misma forma en que su trabajo ha sido olvidado.

Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que cualquier cineasta, y estoy hablando de hace 30 años. No estoy hablando de ahora cuando está de moda. ¡Lo hice primero! ¡Fui pionero!

El ex productor estadounidense desestimó los rumores que sostienen la veracidad de sus afecciones de salud y agregó que "quiero que esta ciudad reconozca quién era yo en lugar de en lo que me he convertido".

El juicio contra Weinstein está programado para el 6 de enero de 2020, en el cual tiene que responder por casos de violación y agresión sexual, a una mujer en 2013 y a otra en 2006.

Un total de 87 mujeres acusan al ex productor de cine de agresión o acoso sexual, incluidas actrices famosas como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Ninguna de estas participó en las negociaciones del acuerdo ni ha demandado a Weinstein ante la justicia.

