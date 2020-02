Harvey Weinstein: fue declarado culpable de acto sexual criminal y violación en tercer grado

Esta mañana la corte de Nueva York encontró culpable a Harvey Weinstein de dos de los cinco delitos de los que se lo acusaba: delito sexual en primer grado (forzar a una mujer a practicarle sexo oral) y violación en tercer grado.

De acuerdo a El País, la decisión del jurado encontró no culpable a Harvey Weinstein de los cargos de agresión sexual "depredadora", un término legal que se utiliza para explicar que el crimen forma parte de la conducta natural del acusado.

Estos cargos, por los que no fue declarado culpable, eran los más graves y por los que arriesgaba cadena perpetua.

Cabe señalar que Harvey Weinstein podría tener una condena de hasta 25 años de cárcel.

Las pocas veces que el productor de Hollywood, Harvey Weinstein ha roto el silencio para referirse a las acusaciones, ha defendido su inocencia. En el primer y único proceso penal desde el origen del Me Too se declaró no culpable de los cinco cargos en su contra, alegando que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Recordemos que Harvey Weinstein fue acusado de violar a la actriz Jessica Mann en 2014 y de forzar a la ayudante de producción Mimi Haleyi a practicarle sexo oral en 2006.

Los cinco cargos que enfrentaba Weinstein eran: uno por delito sexual en primer grado; dos de violación, en primer y tercer grado; y dos de agresión sexual "depredadora", un término legal que implica que el delito es parte de la conducta natural del acusado. Cuatro otras mujeres declararon en el juicio haber sido víctimas de ese comportamiento y una veintena de testigos las respaldaron.

La vida de Harvey Weinstein cambió en octubre de 2017 cuando The New York Times y The New Yorker detallaron los abusos sexuales cometidos por el gigante de Hollywood a decenas de mujeres, destaparon una conducta criminal propagada en la industria. La respuesta inmediata en las redes sociales fue: "A mi también". Víctimas de agresiones sexuales de los más diversos rincones del mundo se movilizaron para concienciar sobre esta lacra dando origen a una nueva era, la era del movimiento #MeToo. Desde que se dieron a conocer las primeros testimonios contra el productor de cine, más de 90 mujeres han roto su silencio para denunciar que ellas también padecieron sus abusos.

En dos años Weinstein fue expulsado de la Academia de Hollywood, se internó en un centro para tratar su adicción al sexo, vendió sus propiedades para financiar su defensa, se divorció de Georgina Chapman, con quien estuvo casado 10 años, y perdió todo el respeto de la industria de la que un día fue su amo.

Este juicio no será el último para Weinstein. El siete de enero la Fiscalía del distrito de Los Ángeles presentó cuatro cargos formales contra el productor de cinepor dos agresiones sexuales cometidas presuntamente en febrero de 2013. Los dos presuntos abusos sucedieron en días consecutivos y en habitaciones de hotel en el área de Los Ángeles. Según la fiscal del distrito, Jackey Lacey, las dos supuestas víctimas se lo contaron en su momento a otras personas.

(Azucena Uribe)