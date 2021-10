¿Hay romance? Angélica Rivera aparece junto a Alejandro Fernández en Miami

Angélica Rivera lleva una vida lejos de los reflectores tras sus labores como primera dama y su divorció del ex mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. A pesar de que la ex estrella de Televisa prefiere llevar su vida sin llamar la atención del público, siempre desata polémica cuando reaparece en redes sociales, en esta ocasión desató revuelo al dejarse ver junto a Alejandro Fernández en Miami.

La conductora del programa "El Gordo y la Flaca", Lili Estefan, presumió un video en su cuenta de Instagram donde aparece "La Gaviota" muy cariñosa con "El Potrillo", las famosas estrellas de televisión acudieron al concierto de Alejandro Fernández en Miami y tuvieron la oportunidad de convivir con el en backstage.

¿EL "CANELO" ÁLVAREZ FUE EL MEDIADOR EN LA CONTROVERSIA DE J BALVIN Y RESIDENTE?

Anoche con mi querido Alejandro Fernández durante su espectacular concierto. WOW WOW WOW, escribió Lili Estefan en la publicación con más de 23 mil likes.

Alejandro Fernández se encuentra de gira musical con su "Hecho en México Tour 2021" y en su presentación en la ciudad de Miami pudo encontrarse con Angélica Rivera y Lili Estefan quienese son grandes fans y amigas del hijo de Don Vicente Fernández.

View this post on Instagram Una publicación compartida de ???????? ?????? ???????? ?? (@angierivera.ro)



El beso más grande es para mí, dijo Lili Estefan mientras Alejandro Fernández le besaba la frente. La ganona, ella fue la ganona, respondió Angélica Rivera que estaba también abrazada de un costado del cantante.

PENE PIÑA: LA PRÁCTICA QUE PONE EN RIESGO TU PLACER Y SALUD

ÁNGELICA RIVERA NO PASA DESAPERCIBIDA

Mucho se habla del presunto regreso a la televisión de Angélica Rivera, pero su pasado en la política mexicana la sigue atormentando, mientras algunos internautas la reciben en las redes sociales con elogios a su belleza, otros mantienen las críticas por los escándalos que enfrentó como primera dama de México.

Nooo Lili te diste mala fama con la fichita de la Gaviota

Trío de bellos. Lily y Angélica se ven hermosas. Gaviota no pongas atención a las envidiosas

View this post on Instagram Una publicación compartida de Angelica Rivera World ?? (@angelicariveraworld)

Por qué no le preguntaron a angélica donde está todo el dinero que le robo a México incluyendo las pinturas q estaban en los pinos barrio con todo

Hahahaha me caen muy bien dos la otra después de prestarse para robar a un México no

BELLA LA gaviota. LA Mejor actriz

Que mal te viste Lili tú porque eres cubana no te importa sacar a la rata, pero como mexicanos no se nos olvidara el daño que le hicieron a nuestro país y los que ya olvidaron es porque no les importa el bienestar de México

"YA ESTÁ MUY CHUPADA": EUGENIO DERBEZ SE BURLA DE ANDREA LEGARRETA

View this post on Instagram Una publicación compartida de Yuca tv (@yucatv)

(Aline Núñez)