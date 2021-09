¿Hay romance? Yahir presume foto besando a Maite Perroni

Yahir desató revuelo entre sus seguidpres de Instagram y los fans de Maite Perroni, el ex alumno de "La Academia" presumió una foto besando a la ex RBD y provocó varias especulaciones ¿hay romance entre los cantantes?

Maite Perroni es una de las actrices más destacadas de la farándula mexicana, ha participado en varias telenovelas de Televisa como "Rebelde" y "Cuidado con el ángel", protagonizado películas como "Doblemente embarazada" y "Dibujando el cielo" además de ser toda una estrella mexicana en las como "Oscuro Deseo" y "El juego de las llaves".

Mientras que Yahir es uno de los pocos ex académicos que ha destacado en la música, además de ser un gran actor de teatro musical con participaciones en "Hoy no me quiero levantar" y "Jesucristo Superestrella".

Ambos exitosos artistas llevan una relación muy cercana que podría ir más llá de una amistad, al menos así lo hizo parecer Yahir quien presumió con sus más de 917 mil seguidores de Instagram una foto besando a Maite Perroni apasionadamente. La publicación fue toda una bomba en la plataforma pues consiguió más de 33 mil likes en tan solo unas horas.

¿YAHIR Y MAITE PERRO SON NOVIOS?

Para desgracia de sus seguidores, la imagen del romántico beso solo corresponde a una reciente colaboración que realizaron los actores, por lo que dejaron claro que entre ellos solo existe una buena relación y nada de noviazgo.

Yahir, exalumno de La Academia, confesó que la fotografía junto a Maite Perroni pertenece a su colaboración a la segunda temporada de "El Juego de las Llaves", la cual esta próxima a estrenarse por Amazon Prime.

Gracias por invitarme a este súper proyecto abrazos, escribió en su cuenta en Instagram.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA?

Será el próximo 16 de septiembre cuando Amazon Prime de un contundente golpe a la competencia con el estreno de la segunda temporada de El Juego de las Llaves, una de las más esperadas en lo que va de este 2021.

Con Maite Perroni y Fabiola Campomanes como protagonistas, la serie se ha convertido en una de las favoritas de los internautas.

(Aline Núñez)