¿Henry Cavill se muda a Marvel? Podría no volver a interpretar a Superman

Henry Cavill no tiene planes de volver a interpretar a Superman, ¿le dará la espalda a DC comics por Marvel? (FOTO TOMADA DE IG:@henrycavill)

Al parecer Henry Cavill terminó con su etapa como Superman en el Universo Cinematográfico de DC comics, el actor británico no tiene planes de volver a interpretál al "hombre de acero", la compañía ni si quiera lo llamó para participar en la nueva película "The Flash" que protagonizará Ezra Miller. Por otro lado, Marvel está en pláticas con Cavill para sumarlo a su equipo de superhéroes.

El periodista Umberto González, periodista en The Wrap y fundador y redactor jefe de Heroic Hollywood prendió fuego a internet al revelar que Henry Cavill ya no interpretaría a Superman. Todo viene a raíz de un comentario en redes sociales en el que un informante declaraba que dos fuentes distintas le habían confirmado la presencia de Cavill en "The Flash".

González, rápidamente, salió a negar la mayor. "No estará en 'The Flash' y, de hecho, actualmente, no tiene acuerdo alguno para interpretar a Superman en ninguna película", escribió. El periodista es uno de los expertos más conocidos sobre información de cine de superhéroes, lo que significa que sus palabras tienen que tenerse muy en cuenta.

A pesar de que el actor de "The Witcher" no tiene agendado ningún nuevo rodaje para interpretar a Superman, no se ha despedido definitivamente de la capa roja, podría volver a ser el héroe de Krypton siempre y cuando vuelva a firmar acuerdo con Warner Bros

Lo único que se ha comentado sobre cómo continuará la historia de Superman en la pantalla grande es con un Clark Kent afroamericano. El actor Michael B. Jordan protagonizará una versión negra del Hombre de Acero, al meterse en la piel de Val-Zod, otro kryptoniano que adoptó la identidad de Superman, esta producción estaría disponible en la plataforma streaming HBO Max.

De momento, Cavill no se ha pronunciado oficialmente. El actor está ocupado con la segunda temporada de 'The Witcher', la cual se estrenará el 17 de diciembre de este año y en la que volverá a ser el brujo Geralt de Rivia. Por otro lado, se sabe que Henry Cavill se ha reunido con representantes de Marvel, por lo que no sería extraño que le diera la espalda al Universo Cinematográfico de DC comics para darle vida a un nuevo superhéroe en la competencia.

(Aline Núñez)