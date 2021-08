Heredero de María Félix no autoriza película biográfica con Eiza González

Hacerles saber que no pueden continuar con este proyecto, no tiene ningún caso que inviertan y que pierdan el tiempo en algo que les pueda traer consecuencias. No es un tema que nosotros tratemos de esperar para saber qué quieren hacer, porque nosotros (Pink Tiger Group, compañía con los derechos) tenemos claro qué queremos hacer: vamos a producir el documental y vamos a producir la película, con lo cual no puede haber un producto competidor, dijo sobre lo que procederá ante este proyecto cinematográfico.