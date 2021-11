Hermana de Octavio Ocaña se tituló el día que murió el actor

La familia de Octavio Ocaña sigue compartiendo con el público los detalles alrededor de la misteriosa muerte del actor de "Vecinos", en entrevista para el programa "De Primera Mano" los padres del intérprete de Benito Rivers, su novia y su hermana contaron cómo enfrentan la ausencia del joven que habría cumplido 23 años el pasado 7 de noviembre.

Uno de los testimonios más desgarradores fue el que compartió Ana Leticia, hermana de Octavio Ocaña, la joven recordó que justo el día en que su hermano perdió la vida ella hizo su examen profesional y se tituló en la carrera de Administración.

Ese día creí que había sido el día más feliz de mi vida, porque me titulé y para mí, había sido el mejor día de mi vida" aseguró Ana Leticia ante las cámaras del programa de espectáculos De Primera Mano.

De acuerdo con lo que contó la hermana de Ocaña, el pasado 29 de octubre presentó su examen profesional para titularse de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como licenciada en Administración, mientras se encontraba celebrando su logro académico con su abuela materna



Estaba echándome porras, viendo a su nieta exponer y luchar por su título, recordó Ana Leticia.

Cuando su universidad le notificó que había pasado el examen, la hermana de Ocaña corrió a los brazos de su abuela, y con los ojos llorosos le dijo orgullosamente: "Aquí está tu licenciada, gracias por todo tu apoyo, por formarme, porque de tu casa salí convertida en una mujer hecha y derecha, no me queda más que seguir adelante y con este hermoso papel, demostrar de que estoy hecha".

En medio del festejo recibió una llamada de su mamá, la señora Ana Lucía Ocaña, para informarle que su querido hermano Octavio había fallecido, fue así como el que pensaba era el día más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla.

Comencé a pegar de gritos en casa de mi abuelita, obviamente sin prevenir que mi abuelita ya es una persona grande y también siente feo de verme así, no pensé en eso en ese momento, fue horrible.

LAS ÚLTIMAS PALABRAS QUE LE DIJO SU HERMANO



Así mismo Ana Alicia recordó que la última conversación que tuvo con su hermano fue el 27 de octubre, cuando celebró su cumpleaños, Octavio le marcó para felicitarla: "Él me marca, me dice: ´Aunque no siempre hablemos, siempre estoy para ti, te amo, feliz cumpleaños´"

"Me duele el alma, nos vemos en la vida eterna mi niño, te amo", escribió Ana Leticia Ocaña en una publicación de Instagram acompañada de una foto de su hermano, días después de la noticia.

PADRES DE OCTAVIO OCAÑA RECUERDAN COMO SE ENTERARON DE LA MUERTE DE SU HIJO

En la misma charla con Gustavo Adolfo Infante y los conductores de "De Primera Mano", Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña recordaron cómo vivieron el angustiante momento al enterarse del repentino fallecimiento del actor de "Vecinos".

"Le hablan a mis esposo, un amigo que andaba ahí dando las vueltas, y le dice él ´pues dime´, pero yo no estaba ahí presente, andábamos en Mérida y le dice ´dime qué pasó´, ´es que tu hijo está grave´, yo cuando oí ´grave´ me enloquecí, ´grave de qué, en el hospital?´, entonces salió él para que yo no escuchara y dije ´bueno, si está en el hospital, pues rápido vamos y resolvemos´, sale él, yo ya no escucho y según él me comentó que le dijo ´dime qué tan grave, dime la verdad´, ´no es que está muy delicado, dime la verdad, ¿grave o muerto?, le dijo ´tu hijo está muerto´, entra él y me dice ´te tengo que decir algo y tienes que ser fuerte, nuestro hijo está muerto´, Ya en ese momento empezó la guerra campal del sufrimiento, el destrozo, el desgarre del alma", comentó la madre del actor.

(Aline Núñez)