Hermano de Valentín Elizalde, respalda la teoría de que fue vendido

El hermano de Valentín Elizalde, "El Flaco", respalda la teoría de que "El Gallo de Oro" fue vendido por su primo. La historia fue revelada por Marisol Castro, esposa de "Tano" Elizalde, quien presuntamente le habría tendido una trampa a Valentín para ser asesinado.

De acuerdo con Grupo Fórmula, "El Flaco" Elizalde rompió el silencio y aseguró que cree en la historia de Marisol, "El Gallo de Oro" fue asesinado y su primo está involucrado en el crimen.

En una entrevista para "Ventaneando", el hermano de Valentín Elizalde dio detalles del día en que asesinaron a "El Gallo de Oro", su versión de los hechos le dan la confianza para creer que su primo traicionó a Valentín.

Mi primo Tano fue el que cerró la fecha. Esta fecha estuvo muy llena de dudas. Mario Mendoza, el representante de mi hermano, no quería hacerla, pero Tano le insistió mucho a Vale", aseguró ´El Flaco´ Elizalde.

Además, "El Flaco" relató que "Tano" dio dos versiones de los hechos, "comentó quién había sido, a quién involucró en todo esto". Después, quiso cambiar lo que había dicho.

Al mes más o menos, platicó con nosotros, pero cambió la versión. Y ya no nos pareció muy de confiar. [...] Hay varias personas que realmente saben lo que dijo. Después nos quiso cambiar la versión a todos. Hay varias cosas que apuntan a una traición, que apuntan a que lo vendió", puntualizó Elizalde.

TRAICIÓN AMOROSA

Entre otros temas, el hermano de Valentín habló de la relación que existió entre Gabriela Sabag (ex pareja del "Gallo") y Tano Elizalde, lo que tachó de una traición amorosa y una "corrientada"

Es una cosa que me indigna. Me da hasta vergüenza todo lo que está pasando. Se me hace una traición muy fuerte. Vulgarmente yo le digo ´corrientadas´ y una gran falta de respeto a la memoria de mi hermano Valentín. Por los dos lados: tanto de Tano como de ella", afirmó Elizalde. Y añadió que considera que Gabriela está con su primo por puro interés económico.

Jesús "El Flaco" Elizalde confirma que su primo "Tano" cerró el show tras el cual asesinaron a Valentín #LoVisteEnVentaneando ??



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. ?? https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/X4YP3OWd42 — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 7, 2020

(Aline Nuñez)