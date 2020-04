"High School Musical" prepara concierto de reencuentro con Zac Efron

El reencuentro que los fans de Disney estaban esperando, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y el resto del elenco de "High School Musical" preparan concierto online para animar la cuarentena.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el próximo 16 de abril el elenco de "High School Musical" se reencontrará para el Disney Family Singalong, el concierto online que se transmitirá en el canal de YouTube de la cadena de televisión ABC.

Todos a quienes buscamos para sumarse respondieron muy rápido; eso se podrá ver en el espíritu que le imprimieron a este concierto desde casa, dijo a People el director del show Kenny Ortega.

Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Zac Efron, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, se volverán a reencontrarán en este concierto online para cantar "We´re all in this together", el soundtrack de "High School Musical" que se ha vuelto un himno de médicos y enfermeras durante la pandemia de covid-19.



Hemos recibido videos de doctores, enfermeras, profesionales médicos con sus caretas y trajes de hospital cantando el himno de esta película y es muy divertido ver el impacto que aún tiene High School Musical, recalcó Ortega.

