Hija de Angélica Rivera, Sofía Castro rompe el silencio y revela lo difícil que fue vivir en los pinos: "La pase muy mal"

La hija de la ex primera dama Angélica Rivera, Sofía Castro alzó la voz y se sinceró sobre lo difícil que fue pertenecer a la familia presidencial pues aseguró que siempre fue víctima de las críticas.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la actriz Sofía Castro decidió romper el silencio y hablar de su vida junto a su familia en Los Pinos.

"Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ´¿ay, por qué?´, para nada", reveló antes de debutar en la pista de baile del reality show "Mira Quién Baila All Stars".

Recordemos que el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto fue uno de los más criticados no solo por los resultados sino por algunos escándalos de su entonces esposa Angélica Rivera y sus hijos.

Sofía Castro incluso aseguro que estos "escándalos" le afectaron pues en ese momento comenzaba su carrera en la actuación.

"Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ´ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie", añadió.

Por otra parte, habló sobre la responsabilidad que es para ella llevar los apellidos ´Castro Rivera´, pues viene de una dinastía llena de talento.

"Sofía Castro es una niña de 23 años que empezó su carrera a los 14. Tengo una mamá actriz que es muy famosa, un papá productor que es muy bueno en lo que hace. Un primo cantante (Cristian Castro), una tía (Verónica Castro), también actriz. Entonces, el Castro de una u otra manera me ha pesado y ojo, siempre voy a estar muy orgullosa del Castro Rivera", señaló.

EPN SOLAPABA FIESTAS DE SOFÍA CASTRO

La ex hijastra de Enrique Peña Nieto concedió una entrevista a la revista TVyNovelas donde dio a conocer un secreto sobre la dinámica que llevaba en la casa presidencial.

Además de las grandes fiestas que organizaba Sofía Castro en la residencia oficial, la actriz también solía salir mucho de fiesta, razón por la que su madre, Angélica Rivera, se molestaba.

"Mi mamá siempre me dice que sí a todo, pero debo llegar a la hora que me dice y ser súper responsable. Confieso que una vez llegué tarde y ¡me dejó afuera y no me dejó entrar!", confesó la chica.

Sofía Castró reveló que en una ocasión su mamá Angélica Rivera la dejó salir a una fiesta pero tenía que llegar a la 1:30 y se le hizo fácil retrasar su llegada por lo que su mamá se molestó.

"Sólo pensaba: ´¿dónde voy a dormir?´. Se me hizo fácil decir: ´bueno, me dio permiso a la 1:30 am, si llego a las 2:30 no pasa nada´. Y al rato le hablo y oigo el ´¡¿Dónde estás?! ¡No entras a la casa! ¡No entras!", contó a la revista.

Lo más curioso de esta anécdota es el hecho de que Enrique Peña Nieto apareció en la historia como el padrastro cómplice.

Después de quedarse afuera de la residencia, "Sofi" le marcó a sus hermanas, pero nadie le contestó; pero fue el expresidente quien la salvó.

"Le marqué a Paulina, pero estaba en su quinto sueño y no contestó. Minutos después me manda un mensaje Enrique, que decía: "Te dejé la puerta de la cocina abierta, pásale y no lo vuelvas a hacer", contó.

(Azucena Uribe)