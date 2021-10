Hija de la Lalo Mora responde a la polémica de su padre culpando a la mujer

Hasta el momento Mora no ha brindado declaración alguna y mucho menos ha ofrecido una disculpa a la mujer afectada (FOTO TOMADA DE VIDEO)

En días pasados Lalo Mora generó polémica y fue objeto de críticas por tocar el seno de una fan sin su consentimiento, ante esta acción, la hija del cantante de regional fue cuestionada sobre lo sucedió y reaccionó culpando a la mujer al mencionar: "Para qué se arriman si ya lo conocen".

Hasta el momento Mora no ha brindado declaración alguna y mucho menos ha ofrecido una disculpa a la mujer afectada; no obstante, su hija, Aurora Mora decidió levantar la voz: habló para Telediario y aceptó el error de su padre. La hija del intérprete destacó que a estas alturas sus seguidoras ya saben cómo es su padre y, por tal motivo, deben tomar las medidas necesarias para no pasar por este tipo de incidentes.

Si, mi rey, pero que hacemos no hay palabras la cagó, la muchacha ahí le anda dando el teléfono, o sea, se vio medio molestilla ahí, pero para qué se arriman si ya lo conocen, dijo.

Asimismo, Lalo Mora había acordado una cita con Multimedios a la cual no llegó; justificó su ausencia diciendo que tenía mucho trabajo y que no había podido asistir por estar grabando un video musical con Los Rojos.

"Ahí me disculpas por todos los... ahí una disculpa, quiero con toda el alma que me comprendas también tu porque ahorita estamos haciendo un video con Los Rojos", mencionó Lalo Mora. Se espera que el cantante pueda dar la cara para disculparse públicamente con todas las mujeres a las que ha acosado a lo largo de su carrera.

(Imelda Téllez)