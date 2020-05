Hija de Luis Miguel, Michelle Salas reveló porque se fue de México

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas recientemente dio una entrevista para el programa de YouTube "Encerrados" donde reveló la verdadera razón por la que se fue de México.

De acuerdo a Publimetro, Michelle Salas le detalló a Yimina que fue su padre, Luis Miguel, la verdadera razón por la que se fue de México.

La también modelo, Michelle Salas de 30 años ha construido una exitosa carrera por mérito propio.

"Dejé México a los 18 años, mi papá vivía en Los Ángeles y llegó el momento en que me dijo 'mira, las cosas están muy feas en México' y tal, y en verdad, como yo llevaba toda mi vida ahí, me pareció que era una muy buena oportunidad de mudarme a Estados Unidos", confesó a la conductora Jimena Longoria.

Desde ese momento, Michelle abandonó el nido de su madre, Stephanie Salas, para vivir en la misma ciudad que su padre. No obstante, relató que pasó muy poco tiempo cerca del "Sol de México" pues quería estudiar en la Gran Manzana.

"Me quedé en Los Ángeles muy poquito, luego me fui a Nueva York a estudiar a Parsons, y luego regresé a Los Ángeles, porque Nueva York era demasiada ciudad para mí", rememoró.

Sin embargo, el corazón de la nieta de Sylvia Pasquel latía por la popular metrópolis, lugar al que terminaría regresando y radicándose.

"No conocía a nadie, inmadura... como que yo decía: ´este monstruo es demasiado para mí´ y me regresé a Los Ángeles, y luego me regresé a Nueva York, o sea es una ciudad que siempre me ha llamado", concluyó.

En la actualidad Michelle Salas está pasando la cuarentena por covid-19 en Miami y mantiene una constante comunicación con sus millones de admiradores en redes sociales.

A pesar desde que ya tiene varios años en territorio estadounidense, Salas es muy cercana a su familia materna y aprovecha las oportunidades que tiene para visitar a su madre, hermana y abuelas en México.

Recordemos que recientemente reveló la angustia e impotencia que sintió al estar tan lejos de su bisabuela, Silvia Pinal, cuando fue intervenida quirúrgicamente por una fractura de cadera que sufrió tras caerse en su casa.

"Yo los últimos años y lo que tengo de recuerdos, siempre he sido muy cercana a ella y como que trato siempre de estarla llamando, o de estar al pendiente, entonces en el momento en el que te dicen que le pasó algo y tú estás tan lejos, es como que te da una cierta impotencia que es muy fuerte", admitió Michelle Salas.

(Azucena Uribe)