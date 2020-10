Hija de Luis Miguel responde a sus haters: "Vivan y dejen vivir"

Toda mi vida he estado rodeada de comentarios y de lo que la gente opina y de qué tal. Digo esto, no necesariamente por algo personal mío, porque, como les repito. Yo ya estoy acostumbrada y la verdad es que, hoy en día, no me afecta. Lo digo, por lo siguiente: número uno, si a mi no me afecta es una cosa, pero, esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a lo mejor a otra persona, que a esa persona sí le afecta. Y no se me hace chido, no se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema como para, si no tienes nada bueno qué decir, entonces, brother, ponte a coser, o no sé, cocina, vete al cine, bueno, ahorita no se puede ir al cine. Vete a ver una película con tu novio, marido, amante, lo que sea.