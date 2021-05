Hija de Sergio Andrade arremete contra Gloria Trevi: "México no tiene memoria"

En el momento en que yo por primera vez le pregunté por primera vez a mi madre ¿quién es mi padre?´, cómo se llama, en cuanto me dijo su nombre y ella se puso muy muy mal. En ese momento dije me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada.