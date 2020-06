Hija de Valentín Elizalde pide reabrir su caso: "No puede quedar así"

Hace más de trece años el cantante Valentina Elizalde fue asesinado, pero ahora su hija menor se ha pronunciado públicamente para exigir que se reabra el caso del "Gallo de Oro".

De acuerdo a El Diario de Nueva York, Valeria Elizalde durante una entrevista para el programa "Ventaneando", la menor detalló también lo que fue para ella quedarse huérfana de padre con tan solo dos años de edad, recordándolo solo a través de terceras personas.

La joven que aún es menor de edad, Valentina detalló que sufrió de bullying escolar por ser huérfana, siendo señalada por sus compañeros todo el tiempo por "no tener papá".

Asimismo Valentina Elizalde exigió que se esclarezca el caso y que los culpables paguen por la muerte de su padre, pues ella considera que su muerte quedo impune.

"Esto no se puede quedar así se tiene que resolver y más por la paz de nosotros, de la familia y por la paz de mi papá, porque no se sabe quién fue y no se ha resuelto el caso".

Además, la menor quiere que con este esclarecimiento se dispersen de una vez por todas las mentiras que por tantos años han rondado la ejecución de Elizalde.

"Me molesta mucho ver cómo después de tanto tiempo siguen las mentiras (siento) coraje y tristeza, quien sea que haya sido me quitó a mi padre".

Por su parte Valetia, la otra hija de Valentín Elizalde también compartió lo fue para ella el crecer sin su padre.

Cada vez me hace más falta, cada vez es más lo que extraño, pero estoy muy orgullosa de él y agradecida con el público por el gran apoyo que nos han dado", mencionó Valeria.

La hija de Valentín dijo que existen fechas en las que lo recuerda con una mayor nostalgia, como lo son sus cumpleaños y El Día del Padre, esto aunado al aniversario luctuoso de su madre Vianey Durán.

Sí ha sido muy difícil más que nada porque es mi mamá, con mi papá el tiempo que viví siempre lo tengo en mi corazón. Con mi mamá conviví un poco más y es más reciente su recuerdo", indicó.

Por último, Valeria Elizalde manifestó que, gracias a las terapias y el amor de su familia y hermanas, ha podido salir adelante en la vida.

(Azucena Uribe)