Hijo de "Cepillín" revela que ha recibido amenazas de muerte y teme por su vida

Hace seis meses el payasito, "Cepillín" falleció dejando un hueco que nadie podrá llenar en el corazón de muchos que crecieron escuchando sus canciones, pero sobré todo en el de su hijo Ricardo González, a quien recientemente entrevistaron para saber cómo se siente.

BELINDA DEJA VER SU ANILLO DE MATRIMONIO, ASÍ CONFIRMARÍA SU BODA CON NODAL

Mediante una entrevista del programa "De primera mano", Ricardo González habló de las amenazas de muerte que ha recibido en redes sociales.

"Tengan mucho cuidado con las redes sociales. Yo siempre he sido muy abierto, pero sí hay que tener cuidado porque nunca sabe uno las envidias que puede haber", contó el también payaso infantil.

También detalló que: "Sucedió que le escribieron a mi esposa, no en privado sino en unas publicaciones de video, diciéndole que dejara a su esposo. Yo lo vi y dije:'¡Qué chistoso!', me reí al principio", agregó.

Tras esto, le escribió un internauta: "Me manda una liga y me dice: 'Oye, observa esto'. Me meto a la liga y ahí decía que me quería matar para quedarse con mi esposa, me sonó como una locura y ya no lo tomé a la ligera".

"Yo no sé si lo borró esa persona o los mismos fans de nosotros denunciaron su cuenta, porque ya no encontraba la cuenta del que estaba amenazando. Alcancé a tomar unas capturas de los fans que me mandaron, pero ya no alcancé a ver nada", señaló Ricardo.

ASÍ REACCIONÓ LUCERO AL COQUETEO ENTRE ITATÍ CANTORAL Y MIJARES

Asimismo, el hijo de Cepillín dijo que "estamos a un día de que mi papá va a cumplir 6 meses de fallecido y no dejamos de estar pensando en mi papá, que se mejore la situación de trabajo, y luego me cae un mensaje así de amenaza de muerte... No se vale; se siente feo cuando uno no debería estar pensando en eso". "Ahora salimos toda la familia, sale mi esposa, sale mis hijos. Siento raro que ahora ya salimos casi todos juntos y estar en riesgo, o tener que pensar que alguien nos acompañe también, porque no vas por ahí cargando un arma o buscando alguna manera de cuidar a tu familia", concluyó sobre el tema.

(Azucena Uribe)