Hijo de Cuauhtémoc Blanco fracasa en "MasterChef México"

El hijo de Cuauhtémoc Blanco fracasa en la competencia de "MasterChef México", Cuau no pudo completar el prestigioso reality show de TV Azteca, fue el cuarto eliminado.

La emisión del pasado viernes 20 de noviembre estuvo llena de sorpresas para los televidentes de "MasterChef México", empezando por la participación de Penélope Menchaca y Arturo Islas como invitados especiales en el jurado, la cual desató polémica en redes sociales por lo estricto que se mostró el conductor de "Survivor México".

¡RECUPERADA! GALILEA MONTIJO PRESUME NEGATIVO EN SU PRUEBA DE COVID-19

Casi me rompo un diente, yo he sido afortunado de haber comido en los mejores restaurantes del mundo y honestamente no les voy a decir algo que les agrade para caerles bien, fueron los comentarios que le valieron las críticas en redes sociales a Arturo Islas.

Y es que los concursantes de este famoso reality show culinario no la tuvieron fácil en su reto de trabajo en equipo. Guiados por el chef Franco Noriega tenían que preparar platillos "afrodisiacos" que se vieran sensuales para degustar en pareja.

Tengo el sentimiento de que quizá sí fui muy duro... la realidad es que tienes que separar los sentimientos de lo que te están sirviendo, explicó Islas fuera de cámara.

ZURIA Y ALBERTO GUERRA PRESUMEN A LUKA CON VESTIDO Y DIVIDEN OPINIONES

¿POR QUÉ ELIMINARON A CUAU DE "MASTERCHEF MÉXICO"?

Cuauhtémoc Blanco Jr. no pudo triunfar en el reto de eliminación, el hijo del ex futbolista del América decidió hacer un asado de bodas, es decir, un guisado de carne de cerdo con una salsa de varios chiles.

Pero el platillo no fue bien recibido por los Chefs. Ellos lo cuestionaron porque la carne no estaba bien cocida, algo que pudiera parecer imposible en este nivel de competencia. Además, el Chef Herrera le dijo que la carne no estaba bien impregnada con la salsa.

Los chefs determinaron que ´Cuau´ debió ser el cuarto eliminado de la competencia y el joven de 24 años tuvo que abandonar la cocina más famosa de México.

Adriana no bajó del balcón a despedir a Cuauhtémoc y a él no le sorprendió, pues no llevaban una buena relación, ella decía que Cuau no sabía nada de gastronomía y que había llegado hasta el cuarto programa de ´panzazo´.

Quien sí resultó muy afectada por su eliminación fue La Sargento Esquivel, quien en todo momento lo apoyó para que pudiera realizar correctamente los retos en la cocina, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para salvarlos.

Con información de TV Notas y El Heraldo.

(Aline Núñez)