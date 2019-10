Hijo de Gloria Trevi debuta como cantante, asombra el parecido que tiene con su padre Sergio Andrade

El hijo de Gloria Trevi, Ángel Gabriel lanzó su primer disco; no obstante, su debut se vio opocado, por el gran parecido que tiene con su supuesto padre: Sergio Andrade.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Ángel Gabriel junto a su madre Gloria Trevi dieron una conferencia de prensa para dar los pormenores de su debut.

RODRIGO VIDAL DENUNCIA QUE FUE DISCRIMINADO EN UN FAMOSO BAR DE ACAPULCO

Varios comunicadores como Daniel Bisogno y Sebastián de Villafranca, también indicaron que el joven se parecía a Sergio Andrade, de quien "su ADN es muy fuerte"; ya que todos sus hijos se parecen a él.

Pero no fueron los únicos, también usuarios de redes sociales señalaron el parecido de Ángel Gabriel con Sergio Andrade.

No obstante, la cantante se mostró más nerviosa que Ángel Gabriel, de 17 años, a quien aconsejó para tratar a la prensa.

Le dije: ´qué vas a hacer si te dicen... si te preguntan... porque, así como hay medios de comunicación que son serios, hay medios que te quieren dar el microfonazo para que te enojes, para que reacciones´ y él me dijo: ´mamá desde los 8 años, sé lo que dicen de mí´, entonces le dije: "bueno, sígale para adelante".

Caber recordar, que el joven nació en medio del escándalo, cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron acusados por corrupción de menores, aparte de que estaban encarcelados en Brasil.

En un primer momento, la cantante aseguró su hijo había sido producto de una violación, pero cuando salió del penal dijo que había sido por un "acto de amor", aunque sigue sin aclarar quién es el padre.

Por su parte, Valentina, hija de Sergio y Karla de la Cuesta, aseguró que mantiene una relación nula con Ángel, quien podría ser su medio hermano.

GALILEA MONTIJO HIZO UN LÓPEZ DORIGA AL INTENTAR ENTREVISTAR A LA TOYA JACKSON EN INGLÉS: "JUAY DE RITO"

"¡Jamás! Ni con él ni con Gloria y ni quiero", aseveró la joven 19 años, para INtrusos y contó que tiene muchos hermanos.

Si yo me pongo a ver cuántos hermanos tengo... ¡muchísimos! Es como si me preguntan si tengo hermanos diría que no, pero si digo los que tengo biológicamente serían 11 o 12, no lo sé".

auc