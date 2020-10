Hijo de Octagón revela que "Exatlón" no procura salud de participantes

Yo en lo particular, cuando me pegaba el tema de la comida, mucha gente lo vio con El Travieso Arce que se enojaba, gritaba, que daba machetazos a las camionetas, rompía las cámaras porque le afectaba mucho el tema de la comida. Yo no soy así, sé perfectamente que es un horario familiar, que los niños nos están viendo y me iba a la playa, a aventar cosas, a dar golpes, llorar, y hacer de todo pero no quería hacerlo en televisión, en público porque los niños no pueden ver eso, tienes que enseñarles a amar un deporte, o lo que el niño quiera hacer y con mucho cariño pero sí he visto cosas en redes que no me han parecido adecuadas.