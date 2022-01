Homenaje a Sidney Poitier; Obama, Oprah y más se despiden con emotivos mensajes

El último adiós al Sidney Poitier, grandes personalidades de la política, el cine y la televisión dedicaron un homenaje a través de las redes sociales para despedir al actor bahameño-estadounidense con emotivos mensajes.

Sidney Poitier es recordado como una leyenda del cine de Hollywood por su participación en cintas como "Adivina quién viene a cenar" y "En el calor de la noche"; se convirtió en una leyenda de la industria cinematográfica por ser el primer afroestadounidense en ganar un Oscar a Mejor Actor por su papel de Homer Smith en el drama de 1963 "Los lirios del valle".

Este viernes 7 de enero la industria del entretenimiento se vistió de luto al darse a conocer que el actor Sidney Poitier murió en su departamento de Los Ángeles, Californía a la edad de 94 años. Tanto compañeros como fans del histrión rindieron homenaje a Poitier en las redes sociales.

El ministro de Relaciones Exteriores de las Bahamas, Fred Mitchell, quien dijo que se hizo amigo de Poitier cuando se desempeñó como embajador no residente de las Bahamas en Japón de 1997 a 2007, lo describió como un gigante y un modelo a seguir.

Era un bahameño que podía caminar por el mundo como un coloso, dijo Mitchell en una entrevista el viernes. Y por lo tanto, cualquier otro bahameño puede hacer eso, seguir ese camino, y deja un legado de enorme respeto y ha dejado una marca indeleble para los bahameños en todo el mundo.

Mitchell dijo que, como muchas personas en las Bahamas, creció conociendo a Poitier como un ícono de Hollywood, viendo sus películas en el Capitol Theatre en Nassau.

Era hijo de dos bahameños ordinarios de Over-the-Hill y Cat Island, dijo Mitchell. Y tuvo un éxito extraordinario en el escenario mundial, en la pantalla, de modo que en cada película que salía, mi madre se aseguraba de que todos, cuando éramos niños, fuéramos abrigados y enviados al Capitol Theatre en Market Street para verlos. películas.

Pero la influencia de Poitier en las Bahamas no se limitó a la pantalla grande. También fue recordado como una fuerza impulsora detrás del impulso en 1967 para elegir un parlamento que reflejara la mayoría negra de la nación en lo que entonces era una colonia británica. Dio apoyo logístico al Partido Liberal Progresista bajo Lynden O. Pindling , el primer primer ministro negro de la nación, que llevó a las Bahamas a la independencia en 1973, dijo Mitchell.

Usó su estatus de celebridad, su conexión con sus amigos en los Estados Unidos para ayudar a promover el gobierno de la mayoría para nuestro país, dijo Mitchell. Y él era una gran parte de eso, sin duda.

FRANKLYN WILSON RECUERDA A SIDNEY POITIER

Franklyn Wilson, ex ministro del gabinete del PLP, dijo que Poitier ejercía una influencia política considerable. La casa del Sr. Poitier en la isla de New Providence se convirtió en el escenario de los seminarios políticos de los domingos por la tarde a fines de la década de 1960, donde él y el Sr. Pindling debatían sobre políticas públicas.

Tendríamos estas sesiones en la casa de Sidney en Winton Highway, recordó Wilson. Y, en general, Sidney era una figura tan cautivadora que no se puede decir realmente que fuera una conversación. Se podría describir con mayor precisión como conferencias.

Cuando empezó a hablar, te quedaste asombrado, agregó Wilson. Y su realidad se hizo evidente con tanta claridad. La persona que viste en el mundo de la cinematografía y todo eso fue el hombre real.

El Sr. Wilson recordó que el Sr. Poitier le había dicho una vez: "Cuando entras por la puerta de la oportunidad, tienes una responsabilidad, y es asegurarte de dejar la puerta abierta".

PRESIDENTE BIDEN: POITIER 'CAMBIÓ LA FORMA EN QUE ESTADOS UNIDOS SE VEÍA A SÍ MISMO'.



El presidente Biden rindió homenaje a Sidney Poitier el viernes por la noche, recordándolo como un "actor y defensor único en una generación" cuyo trabajo "cambió el mundo dentro y fuera de la pantalla grande".

En un comunicado, el Sr. Biden llamó al Sr. Poitier "uno de los mejores actores de nuestra historia", y fue más allá. Señalando sus actuaciones en películas como "The Defiant Ones", "A Raisin in the Sun", "Adivina quién viene a cenar" y "In the Heat of the Night", Biden dijo que Poitier había "celebrado un espejo de las actitudes raciales de Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960 ".

Con inquebrantable grandeza y aplomo, su singular calidez, profundidad y estatura en la pantalla, Sidney ayudó a abrir los corazones de millones y cambió la forma en que Estados Unidos se veía a sí mismo, dijo Biden en el comunicado.

Citando las raíces de la clase trabajadora de Poitier, Biden dijo que el actor había "abierto un camino a seguir para nuestra nación, y un legado que toca a todas las partes de nuestra sociedad actual".

Jill y yo nuestro amor y nuestras oraciones a la esposa de Sidney, Joanna, sus hijas y sus nietos y bisnietos, dijo Biden. Que Dios bendiga a Sidney Poitier.

DENZEL WASHINGTON RECUERDA A POITIER COMO "UN HOMBRE AMABLE".

Denzel Washington ha compartido muchas palabras de admiración y elogio para Sidney Poitier a lo largo de las décadas, y el viernes ofreció algunas palabras de recuerdo. "Fue un privilegio llamar a Sidney Poitier mi amigo", dijo en un comunicado. "Era un hombre amable y nos abrió puertas a todos que habían estado cerradas durante años. Que Dios lo bendiga a él y a su familia."

Se conocieron en 1977 cuando Washington, recién salido de la universidad y nuevo en Los Ángeles, vio al legendario actor en una librería en Wilshire Boulevard, recordó Washington mientras le entregaba a Poitier un premio Life Achievement Award del American Film Institute en 1992.

"Sidney Poitier, literalmente el hombre de mis sueños", recordó haber pensado.

"Él significaba todo para mí", dijo a la audiencia Washington, ahora dos veces ganador del Oscar. "Fue un ejemplo positivo de elegancia y buen gusto. Fue un motivo de orgullo para millones de afroamericanos. Fue una gran estrella de cine que fue apreciada por millones de personas en todo el mundo ".

Ese día del 77, el Sr. Poitier se tomó un tiempo para hablar con un joven aspirante a actor. Washington agregó: "Fue muy paciente conmigo. Fue muy amable conmigo ".

En 2002, Washington le entregó al Sr. Poitier un Oscar honorífico por su trabajo.

"Antes de Sidney, los actores afroamericanos tenían que asumir papeles secundarios en las principales películas de estudio, que eran fáciles de recortar en ciertas partes del país", dijo. "Pero no se podía sacar a Sidney Poitier de una película de Sidney Poitier. Él fue la razón por la que se hizo una película: el primer solista, por encima del título, estrella de cine afroamericana. Él era único ".

EL PRESIDENTE OBAMA DICE QUE POITIER "ABRIÓ LAS PUERTAS A UNA GENERACIÓN DE ACTORES"

El ex presidente Barack Obama, quien otorgó a Sidney Poitier la Medalla Presidencial de la Libertad durante su primer mandato en el cargo, honró al actor el viernes y elogió lo que dijo que era el "talento singular" del Sr. Poitier y su capacidad para revelar "el poder de las películas para acercarnos más ".

Obama otorgó la medalla, el honor civil más alto que puede otorgar un presidente, a Poitier en una ceremonia en 2009 en el East Room de la Casa Blanca durante la cual intercambió un conmovedor abrazo con el actor.

A través de sus papeles innovadores y su talento singular, Sidney Poitier personificó la dignidad y la gracia, revelando el poder de las películas para acercarnos, dijo Obama en un tuit el viernes por la tarde. También abrió las puertas a una generación de actores. Michelle y yo enviamos nuestro amor a su familia y legión de fanáticos.

OPRAH WINFREY DICE QUE "ATESORABA" A SU MENTOR Y AMIGO.



Oprah Winfrey agregó sus condolencias al coro de elogios para Sidney Poitier el viernes, llamándolo mentor, amigo, hermano y confidente.

"Para mí, el más grande de los 'Grandes árboles' ha caído", escribió en una nota publicada en Twitter con una foto de ella abrazando al Sr. Poitier.

Lo apreciaba. Lo adoraba, agregó. Tenía un alma enorme que siempre apreciaré.

(Aline Núñez)